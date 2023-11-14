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Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizi oranları yükseltildi - Son Dakika

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizi oranları yükseltildi

14.11.2023 08:55

Vergi, harç ve ceza gibi kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranında ve tecil faiz oranında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gecikme zammı oranı yüzde yüzde 2.5'ten 3.5'e, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3.5 oldu.

TECİL FAİZİ YILLIK YÜZDE 36 OLDU

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 36 olarak belirlendi. Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 36 tecil faizi uygulanacak.

ÖNCEKİ MÜRACAATLARDA ESKİ TECİL FAİZ ORANI UYGULANACAK

Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekecek.

Bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı, bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.

Kaynak: AA

Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizi oranları yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizi oranları yükseltildi - Son Dakika
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