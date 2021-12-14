Üye Girişi
Kamu bankalarının faiz indirimi kasımda konut satışlarına zirve yaptırdı - Son Dakika

Kamu bankalarının faiz indirimi kasımda konut satışlarına zirve yaptırdı

14.12.2021 13:45
Kamu bankalarının faiz indirimi kasımda konut satışlarına zirve yaptırdı

Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası kasımda 179 bin adetle yılın en yüksek konut satışına ulaşıldı.

Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası kasımda 179 bin adetle yılın en yüksek konut satışına ulaşıldı.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut satışı, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu. Bu rakam, yılın en yüksek aylık satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde ise konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 azalarak 1 milyon 265 bin 353'e geriledi.

İpotekli konut satışı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Kamu bankalarının konut kredi oranlarında yaptığı indirimin satışlara yansıdığı görüldü. Yılın en yüksek rakamına ulaşılmasına rağmen ipotekli satışların toplam içerisinden aldığı pay da bu yılın zirvesini gördü.

Kasımda yüzde 22 olan rakam, ocakta yüzde 15, şubat, mart, nisan ve mayısta ortalama yüzde 18, haziranda yüzde 21, temmuz ve ağustosta yüzde 19, eylül ve ekimde yüzde 20 olarak gerçekleşmişti.

Tüm olumsuzluklara rağmen konut satışlarının güçlü seyrini sürdürdüğünü, yıl sonunda 1,5 milyon adetlik satış beklendiğini aktaran sektör temsilcileri, kamu bankalarının faiz indiriminin ipotekli satışlara net bir şekilde yansıdığını, böylece sektörün Türk ekonomisine katkısını sürdürdüğünü ifade etti.

Yıl sonunda satışların 1,5 milyon adedi aşması bekleniyor

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl genelinde her 5 satıştan 4'ünün nakit olarak gerçekleştiğini, bunun da ikinci eldeki satışı artırdığını söyledi.

Tüketicilerin faiz yükü altına girmek istemediğini ifade eden Durbakayım, döviz, altın, vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne çok ciddi kaynak aktarımı yaşandığını bildirdi.

Durbakayım, "Aralık ayında dövizdeki ani yükselişin son bulacağını öngören yatırımcıların daha hızlı gayrimenkul sektörüne yöneleceğini düşüyoruz. Buna bağlı olarak satışların 200 bin seviyesini aşacağını ve yıllık bazda 1,5 milyon adet seviyesini geçerek yeni bir rekoru zorlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Faiz indirimi kasım rakamlarına yansıdı"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da bu yıl konut satışlarının her ay toparlandığını belirterek, 11 ayda 1,3 milyon adede yaklaştığını bildirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre kaybın yüzde 9,2'ye gerilediğini aktaran Timur, "Kasımda toparlanma hızlandı. Bunda özellikle tüketicinin 'fırsat fiyatları' kaçırmama isteğinin etkili olduğunu düşünüyorum. Nitekim maliyetler çok arttığı için bir önceki ay alan uygun fiyatlı almış oluyor. Kaldı ki son 3 aylık artan maliyet de fiyatlara yansımadı. Aralıkta da böyle olacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Timur, faiz oranlarında yapılan indirimin kasım rakamlarına yansıdığını ifade ederek, "Kasımda ipotekli konut satışları yüzde 61 artarak 39 bin 366 oldu. İlk kez ipotekli konut satışlarında böyle bir artış gördük. Tüm bunlar bize tüketicinin bu fırsat fiyatlarıyla ev alma isteğinin yüksek olduğunu söylüyor." dedi.

"İpotekli satışlarda hızlı artış yaşandı"

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise yılın en yüksek aylık rakamına kasımda ulaşıldığını belirterek, "Bu ayın bir diğer rekoru ise ipotekli, yani banka kredili konut satışlarında yaşandı. Yüzde 61 artarak 39 bin 366 oldu. En yakın rakam yine eylülde 29 bin adet seviyesindeydi." diye konuştu.

Akbal, bu iki hızlı yükselişle birlikte toplam konut satış adedinde geçen yıl ile makasın daraldığını, bunun en önemli sebebinin konut kredi faiz oranlarında yaşanan düşüş olduğunu, söz konusu ivmenin böyle gitmesi halinde 2022'de rakamların daha da yukarı çıkabileceğini kaydetti.

"Kredi faizlerindeki indirim sonuç verdi"

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, konut kredi faizlerindeki indirimin sonuç verdiğini belirterek, inşaatın güçlü seyrini sürdürdüğünü ifade etti.

Yabancıya satış rakamının yükselmeye devam etmesinin "yabancı yatırımcı Türkiye pazarına güven duyuyor" şeklinde okunması gerektiğini aktaran Akkuş, peş peşe gelen artış rakamlarının bunu kendilerine gösterdiğini bildirdi.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da bir süredir düşüş trendinde olan iç piyasanın yükselişe geçtiğini belirterek, "Bu rakamların sürdürülebilir olması ve artan şekilde devam etmesi çok önemli." dedi.

Gelecek aylarda yerli ve yabancıda önemli rakamların gelmeye devam edeceğini aktaran Çulhalık, "Bu konuya sadece satış adedi olarak değil, ülkemize sağlanan döviz olarak da bakmak lazım. Kısacası, gayrimenkul sektörü ülke ekonomisine artan bir katma değerle hizmet etmeye devam edecek." diye konuştu.

konut, Kasım, Kredi, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kamu bankalarının faiz indirimi kasımda konut satışlarına zirve yaptırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Survivor All Star afişindeki fotoğrafını beğenmeyen Sema Aydemir tepki gösterdi: Maymun gibiyim 13:30 Survivor All Star afişindeki fotoğrafını beğenmeyen Sema Aydemir tepki gösterdi: Maymun gibiyim
Muslera'dan gelen haber taraftarı kahretti! Kaleci transferi artık elzem 13:23 Muslera'dan gelen haber taraftarı kahretti! Kaleci transferi artık elzem Esenyurt'ta 4 çocuğa mezar olan apartmanda yürekleri dağlayan görüntü 12:31 Esenyurt'ta 4 çocuğa mezar olan apartmanda yürekleri dağlayan görüntü Yılın en çok tercih edilen balığı! Kilosu 80 liradan kapış kapış satılıyor 11:18 Yılın en çok tercih edilen balığı! Kilosu 80 liradan kapış kapış satılıyor Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
13:27 Rusya, İstanbul Boğazı'nı adım adım izlemeye başladı! Fransız savaş gemisi büyük panik yarattı
13:17 Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın
13:15 Son dakika! Marmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! Balıkçılığı etkileyecek
13:06 Güntekin Onay, Volkan Demirel'in sözlerinden sonra donup kaldı: Röportaja gelen futbolcu arkadaş beklesin
12:59 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi
12:54 Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik
12:41 Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu
12:21 Canlı oturuma katılan yapay zeka uyardı: Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım!
12:17 Yabancıya konut satışında rekor! Türkiye'de en fazla konut alanlar İran vatandaşları
12:09 İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?
Ali Babacan: Türkiye, komşu ülkelerin "her şey bir lira" mağazasına döndü Ali Babacan: Türkiye, komşu ülkelerin "her şey bir lira" mağazasına döndü         
13:33
Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir         
13:26
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 13:53:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kamu bankalarının faiz indirimi kasımda konut satışlarına zirve yaptırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement