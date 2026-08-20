Kamu Borcu Tarihi Düşük Seviyede
Bakan Şimşek, kamu borcunun GSYH'ye oranının 2026'da yüzde 23,1 düzeyine düşeceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Kamu borcunun GSYH'ye oranı 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken, milli gelire oranının yüzde 31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz."
Kaynak: İHA
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