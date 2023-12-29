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Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'ndan finansal konulara ilişkin kararlar - Son Dakika
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Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'ndan finansal konulara ilişkin kararlar

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, çeşitli finansal konulara ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımladı. Kararlar arasında, Katılım Finans Muhasebe Standartları'nın mevzuata kazandırılması, finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeve, finansal tabloların sunumu, zekata ilişkin finansal raporlama, Katılım Finans Pencere Modeli'ne ilişkin finansal raporlama ve vakıflar için finansal raporlama konularında düzenlemeler yer alıyor. Ayrıca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve uygulama kapsamına ilişkin kararlar da alındı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu\'ndan finansal konulara ilişkin kararlar
29.12.2023 - 17:11,
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Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun çeşitli finansal konulara ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararlarla, Katılım Finans Muhasebe Standartları'nın mevzuata kazandırılması amacıyla, finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeve, finansal tabloların sunumu, zekata ilişkin finansal raporlama, Katılım Finans Pencere Modeli'ne ilişkin finansal raporlama ve vakıflar için finansal raporlama konularında düzenleme yapıldı.

Ayrıca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve uygulama kapsamına ilişkin kararlar alındı.

Kaynak: AA
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