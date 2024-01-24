Kamu İhale Kanunu\'nda Eşik Değerler ve Parasal Limitler Artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 44,22) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2024'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2024-31 Ocak 2025 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) Eşik değerler Eşik değerler MADDE 8 7.916.776 11.417.574 13.194.664 19.029.344 290.284.533 418.648.353 Parasal limitler ve tutarlar MADDE 3 (g) 66.224.498 95.508.971 MADDE 13 (b) 863.700 1.245.628 1.727.489 2.491.384 14.396.542 20.762.692 MADDE 21 (f) 1.439.543 2.076.108 MADDE 22 (d) 431.810 622.756 143.845 207.453 MADDE 53 (j)/1 2.879.202 4.152.385 MADDE 53 (j)/2 4.557.797 6.573.254 27.322 39.403 18.231.255 26.293.115 54.677 78.855 136.734.452 197.198.426 82.018 118.286 109.370 157.733 MADDE 62 (h) 1.597.917 2.304.515

Kaynak: AA