Kamu İşçilerine Zammı Açıklandı

Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolünde anlaşma detayları belli oldu. Kamu işçisinin ücretine 2025 ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam ve aylık bin 500 lira seyyanen zam, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, 2026 ikinci 6 ay için yüzde 6 zam yapılacak.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen imza törenine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert yer aldı.

Yapılan anlaşmaya birlikte taban ücretin Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 42 bin liranın altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin çekildi. Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 42 bin ve üzerinde olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine ise bin 200 lira seyyanen zam yapıldı.

Birinci altı ay yüzde 24 zam

İşçilerin ücretlerinin taban ücrete çekildikten taban ücret dışında kalan işçilere seyyanen zam yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere 2025'in birinci altı ay için yüzde 24 yapıldı.

2025 yılı ikinci altı ay için ise ikinci altı ayının ilk günündeki aylık brüt çıplak ücretlerine bin 500 lira seyyanen zam yapılması kararlaştırıldı. Seyyanen zammı yapıldıktan sonra, İşçilerin birinci yıl ikinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlere birinci yıl ikinci altı ayın birinci gününden geçerli olmak üzere 11 oranında zam yapılacak.

Kamu işçilerinin 2026 yılı birinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl birinci altı ayın birinci gününden geçerli olmak üzere yüzde 10, 2026 ikinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine ise, 2026 yılı ikinci altı ayın birinci gününden geçerli olmak üzere yüzde 6 zam yapılacak.

Enflasyon oranlarının zam oranlarını geçmesi halinde fark bir sonraki altı ay eklenecek

2025'in ikinci 6 ayı ve 2026'nın birinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranlarının, belirlenen ücret zammı oranlarını aşması halinde, aşan kısım, bir sonraki 6 ayın ücret zammı oranına ilave edilecek. 2026'nın ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyonun oranının, belirlenen ücret zammı oranını aşması halinde ise ikinci yıl ikinci 6 ayın son günündeki ücrete, takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere eklenecek.

Toplu iş sözleşmelerinde ilave tediye dışında işçilere ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde 60 günü geçmeyecek şekilde toplu iş sözleşmesinin birinci yılında 20 gün; ikinci yılında ise 60 günü geçmeyecek şekilde 20 gün ikramiye ödemesi yapılacak.

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenecek.

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçilerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarına devam edilecek. Ayrıca İşçilerin, hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu hallerinde geçici görevlendirilmeleri konusunda yasal düzenleme çalışmalarına devam edilecek.

1 Mart 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine tabii çalışan işçilere taban ücret veya seyyanen zam ve birinci yıl birinci altı ay ücret zammı yapıldıktan sonra oluşan ücretlere önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3,68 oranında zam yapılacaktır.

1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerinde uygun olarak enflasyon farkı oransal olarak hesaplanarak aynı usul ve esaslarla zam yapılacak. Bu zam maktu ödemelere de aynen uygulanacaktır.

Ekli listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışan işçilere ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecektir. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.

Taban ücret düzenlemesine rağmen ücretleri düşük kalan işyerlerindeki ücretler işe giriş ücreti ile gerekli düzenlemeler yapılacak. - ANKARA