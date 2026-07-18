Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

18.07.2026 08:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlarla Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan görevden alındı, yerine Fuat Şanal atandı. Ticaret Bakanlığı'nda Oğuzhan Şatıroğlu görevden alınırken, çeşitli kurumlara yeni atamalar yapıldı.

Bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan görevden alındı. Başkanlık görevine Fuat Şanal getirildi.

Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu görevden alınırken, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Hakan Nalbantoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliklerine de Murat Durkan, Aysel Kandemir, Murat Baştor ve Aziz Yıldırım'ın ataması yapıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kamu, Son Dakika

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