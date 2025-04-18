Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi KKTc'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi KKTc'de Gerçekleşti

Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi KKTc\'de Gerçekleşti

Ulusal Kongre'de sağlık uzmanları bir araya geldi, yeni gelişmeler ve tedavi yöntemleri tartışıldı.

18.04.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, 10-12 Nisan tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, 10-12 Nisan tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. 217'si sağlık uzmanı olmak üzere toplam 256 katılımın gerçekleştiği kongrede, 3 gün boyunca 21 oturum ve çeşitli paneller düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kemik İliği Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Göker, kan ve kemik iliği nakli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hakan Göker, "2015 yılında hematoloji alanının önde gelen isimleri tarafından kurulan derneğimiz, geçtiğimiz 10 sene içerisinde bu alanda ülkemizin önde gelen kurumu olmuştur. Bu zaman zarfında onlarca genç hematolog eğitim faaliyetlerine katılmış, ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel makalelerini yayınlatma şansına kavuşmuştur. Derneğimiz uluslararası toplantıları da her sene takip etmiş ve alanındaki gelişme ve yenilikleri Türk hematologlarına hızla aktarmıştır. Özellikle Güney Kore Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği ile her sene karşılıklı olarak ortak oturum düzenlenmiş ve bilimsel verilerin paylaşılması ve değerlendirilmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hakan Göker, şöyle devam etti: "Sosyal projelere de önem veren derneğimiz özellikle TEMA bağışları ile ülkemizin zümrüt yeşilliklerine katkıda bulunmuş, fotoğraf yarışmaları ile hayata hekim gözünden bakılmasını estetik bir şekilde yansıtmıştır."

Kan ve kemik iliği naklinin hangi hastalıkların tedavisinde kullanılacağına ilişkin konuşan Prof. Dr. Hakan Göker, "Kök hücre nakli başlıca kan kanserleri dediğimiz akut myeloblastik lösemi (AML), akut lenfoblastik lösemi (ALL), lenf bezi kanserleri dediğimiz non-Hodgkin lenfoma (NHL), Hodgkin lenfoma, kemik iliği kanserleri dediğimiz multiple myeloma, kronik myelositik lösemi (KML), kronik lenfositik lösemi (KLL) ve myelodisplastik sendrom (MDS) tedavisinde kullanılmaktadır. Bu hastalıkların dışında, kansızlık yapan hastalıklar olan aplastik anemi, paroksismal noktural hemoglobinüri (PNH), hemoglobinopatiler (talasemi, orak hücreli anemi), primer amiloidoz, immün yetmezlik durumları ve kalıtsal metabolik hastalıklar kök hücre naklinin kullanılabileceği diğer durumlardır" diye konuştu.

Derneğin özellikle yeni ve gelişen bir tedavi yöntemi olan Car-T tedavilerinde dünyanın önde gelen isimlerini 2024 yılında olduğu gibi bu sene de ağırladığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Göker, "Güney Kore Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği ile ortaklaşa bir panel düzenlendi. Panele Seul, Kore Catholic Üniversitesi'nden katılan Prof. Dr. Jae-Ho Yoon ve Doç. Dr. Gi June Min değerli deneyimlerini aktarmışlar ve katılımcıların farklı pratikleri gözlemleme şansını sunmuşlardır" dedi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Kemik İliği Nakli, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi KKTc'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu Suriye’den çekilmeye başladı ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok
Avrupa gecesine damga vuran olay Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti

19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:32 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
08:30 İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
08:13 Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
08:03 Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
07:54 9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 20:10:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi KKTc'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement