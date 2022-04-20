Kanada'da yıllık enflasyon yüzde 6,7 ile son 31 yılın rekorunu kırdı - Son Dakika
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Kanada'da yıllık enflasyon yüzde 6,7 ile son 31 yılın rekorunu kırdı

20.04.2022 19:40
Kanada'da yıllık enflasyon yüzde 6,7 ile son 31 yılın rekorunu kırdı

Kanada'da yıllık enflasyonun martta yüzde 6,7'ye yükseldiği ve bu oranın son 31 yılın en yüksek enflasyon oranı olduğu açıklandı.

Kanada'da yıllık enflasyonun martta yüzde 6,7'ye yükseldiği ve bu oranın son 31 yılın en yüksek enflasyon oranı olduğu açıklandı.

Kanada İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede enflasyonun gıda ve enerjiden, barınma maliyetleri ve ulaşıma kadar yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yıllık enflasyon oranının mart ayında yüzde 6,7'ye ulaştığı, bu oranın Ocak 1991'den bu zamana kadar tüketici fiyat endeksinde yıldan yıla kaydedilen en yüksek artış olduğu ifade edildi.

Ülkede ekonomi çevrelerinin beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, şubat ayında yüzde 5,7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ana etken petrol fiyatlarındaki artış

Açıklamada, mart ayı itibarıyla yıllık enflasyonda gerçekleşen artışın en önemli nedeninin petrol fiyatlarındaki artış olduğu belirtildi. Ülkede benzin fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 arttığına işaret edilerek, "Benzin fiyatlarındaki artış enflasyon hesaplamalarından çıkarılmış olsaydı, oran yıllık bazda yüzde 5,5 olacaktı." ifadesi kullanıldı.

Enflasyondaki artışta, son yıllarda hızla artan emlak piyasası, tedarik zinciri kısıtlamaları ve petrol ile gıda fiyatlarını etkileyen Ukrayna'daki savaşın etkili olduğu kaydedildi.

Mart ayında en yüksek fiyat artışlarının süt, yumurta ve makarnada gerçekleştiği belirtildi.

Kanada Merkez Bankası: Daha yüksek faiz oranlarına ihtiyacımız var

Kanada Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yıl daha fazla faiz artırımı yapılacağına dair uyarılarla gösterge faiz oranını yüzde 0,5'ten yüzde 1'e yükseltmişti.

Ekonomi çevreleri, Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem'in, "Enflasyon çok yüksek. Daha yüksek faiz oranlarına ihtiyacımız var." açıklamasından hareketle, gösterge faiz oranının yüzde 2 ve üzerine çıkacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

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Enflasyon, Ekonomi, Kanada, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kanada'da yıllık enflasyon yüzde 6,7 ile son 31 yılın rekorunu kırdı - Son Dakika


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