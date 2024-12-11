Kanada Merkez Bankası Faiz İndirdi

Ekonomi

NEW Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste 5. toplantısında politika gevşemesine giderken, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e çekti.

BoC'den yapılan açıklamada, Kanada ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 1 ile ekim ayı projeksiyonunun biraz altında büyüdüğü, dördüncü çeyrek büyümesinin de tahmin edilenden daha zayıf göründüğü aktarıldı.

Hedeflenen göç seviyelerindeki düşüşlerin 2025 gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin BoC'nin ekim ayı tahmininin altında olacağını gösterdiği aktarılan açıklamada, "Daha düşük göçün hem talebi hem de arzı azaltması göz önüne alındığında, enflasyon üzerindeki etkiler muhtemelen daha sınırlı olacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin Kanada'nın ABD'ye yaptığı ihracata yeni tarifeler koyma olasılığının belirsizliği artırdığına işaret edildi.

Yaz aylarından bu yana yüzde 2 civarında seyreden tüketici enflasyonunun gelecek birkaç yıl boyunca ortalama yüzde 2 hedefine yakın kalmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, enflasyonun bu seviyelerde seyretmesi, ekonomide arz fazlasının bulunması ve son dönemdeki göstergelerin öngörülenden daha düşük bir büyümeye işaret etmesi nedeniyle politika faizinin 50 baz puan azalışla yüzde 3,25'e düşürülmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, haziran ayından bu yana politika faizinin önemli ölçüde düşürüldüğüne işaret edilerek, politika faizinde daha fazla indirime ihtiyaç olup olmadığının gelen bilgiler ve enflasyonun görünümüne bağlı olarak değerlendirileceği vurgulandı.

"ABD'nin olası tarifeleri yeni bir belirsizlik"

BoC Başkanı Tiff Macklem de faiz kararına ilişkin açıklamasında, fiyatlar üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü baskılar azalırken, enflasyon görünümüne yönelik risklerin devam ettiğini ifade etti.

ABD'nin Kanada'dan ithalatına yönelik tarife uygulama olasılığıyla ekonomik görünümün gölgelendiğine değinen Macklem, "Önümüzdeki aylarda tarifeler uygulanacak mı muafiyetler kabul edilecek mi misilleme önlemleri alınacak mı bunun nasıl gerçekleşeceğini kimse bilmiyor. Bu büyük bir yeni belirsizlik." değerlendirmesinde bulundu.

Macklem, enflasyonun hedefe geri dönmesi nedeniyle son iki kararda politika faizini 50'şer baz puan düşürdüklerini belirterek, para politikasının artık açıkça kısıtlayıcı bölgede olmasının gerekmediğine dikkati çekti.

BoC Başkanı Macklem, "Politika faizinin önemli ölçüde düşmesiyle birlikte, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde para politikasında daha kademeli bir yaklaşım öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Banka, beş toplantıda toplam 175 baz puan faiz indirdi

Kanada'da enflasyon 2022'de yüzde 8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, BoC, enflasyonu hedefe geri döndürmek için Mart 2022'den sonra toplam 10 kez faiz artışına gitmişti.

En son Temmuz 2023'teki toplantısında faiz artıran BoC, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkarmıştı.

Haziran ayında politika faizini yüzde 5'ten 4,75'e düşüren Banka, 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirmişti.

BoC bu adımıyla, enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışlarının sonrası "G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası" olmuştu.

Banka, temmuz ve eylül aylarındaki toplantılarda da 25'er baz puan faiz indirimine gitmişti.

Banka, ekim ayında ise 50 baz puanlık faiz indirimiyle politika gevşemesini hızlandırırken, politika faizini yüzde 3,75'e çekmişti.

BoC'nin bugünkü kararıyla son 5 toplantıda toplam 175 baz puanlık faiz indirimine gidilmiş oldu.