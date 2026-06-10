Kanada Merkez Bankası Faizleri Sabit Tuttu - Son Dakika
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Kanada Merkez Bankası Faizleri Sabit Tuttu

10.06.2026 18:11
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BoC, politika faizini yüzde 2,25'te sabit bırakırken, ekonomik büyüme ve enflasyon kaygıları devam ediyor.

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste beşinci toplantısında politika faizini yüzde 2,25'te sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinde değişikliğe gidilmediği bildirildi.

Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,25, banka faizinin yüzde 2,5 ve mevduat faizinin yüzde 2,20'de tutulduğu belirtildi.

Orta Doğu'daki çatışma sonucu enerji fiyatlarındaki artış ile küresel tedarik zincirlerindeki aksamaların küresel ekonomik büyümeyi baskıladığı ve enflasyonu yukarı çektiğine işaret edilen açıklamada, aynı zamanda ABD yönetiminin yeni tarifeler önermeye devam ettiği ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin yüksek kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Kanada'da finansal koşulların nisandan bu yana gevşediği, küresel hisse senedi piyasaları güçlü seyrederken, tahvil getirilerindeki dalgalanmanın devam ettiği, Kanada dolarının ABD doları ve diğer para birimleri karşısında değer kaybettiği aktarıldı.

Kanada'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 0,1 gerilediği belirtilen açıklamada, istihdamın mayısta arttığı ancak aylık dalgalanmalar dikkate alındığında yılın başından bu yana sınırlı değişim gösterdiği, işsizlik oranının yüzde 6,5-7 bandında dalgalanmaya devam ettiği ve son olarak mayısta yüzde 6,6 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son verilerin büyümenin ikinci çeyrekte süreceğine işaret ettiği ancak bir toparlanma olsa bile ekonominin hala arz fazlası içinde kalmasının beklendiği belirtildi.

Enflasyonun nisanda yüzde 2,8'e yükseldiği aktarılan açıklamada, bu artışın enerji fiyatlarından, özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişten ve tüketici karbon vergisinin kaldırılmasının 12 aylık enflasyon hesaplamasından çıkmasından kaynaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ana kadar yükselen enerji fiyatlarının diğer tüketici fiyatlarına geniş çapta yayıldığına dair kanıtların sınırlı olduğu ifade edildi.

Orta Doğu'daki savaşın enflasyon üzerindeki kısa vadeli etkilerinin izlenmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, enerji fiyatlarındaki yükselişin kalıcı enflasyona dönüşmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kanada Merkez Bankası Faizleri Sabit Tuttu - Son Dakika

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