Kanada Merkez Bankası Politika Faizini İndirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kanada Merkez Bankası Politika Faizini İndirdi

Kanada Merkez Bankası Politika Faizini İndirdi

Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. BoC, enflasyonun azaldığına dair devam eden kanıtlarla birlikte politika faiz oranını düşürdüğünü ve enflasyonun hedefe doğru ilerlemesine güvendiklerini belirtti. BoC, enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışlarının sonrasında G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası oldu.

05.06.2024 18:23
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NEW Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

BoC tarafından yapılan açıklamada, çoğu gelişmiş ekonomide enflasyonun azalmaya devam ettiği ancak fiyat istikrarına doğru ilerlemenin inişli çıkışlı ve bölgeler arasında farklı hızlarda olduğu ifade edildi.

Kanada'da da tüketici enflasyonunun nisanda yüzde 2,7'ye gerileyerek daha da azaldığına işaret edilen açıklamada, Kanada Merkez Bankasının enflasyona ilişkin tercih ettiği ölçütlerin de aşağı yönlü ivmenin devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun azaldığına dair devam eden kanıtlarla birlikte, BoC konseyinin para politikasının artık bu kadar kısıtlayıcı olması gerekmediği konusunda hemfikir olduğu vurgulanarak, politika faiz oranının 25 baz puan düşürüldüğü ve yüzde 4,75'e çekildiği bildirildi.

Son verilerin enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru hareket etmeye devam edeceğine olan güveni artırdığına işaret edilen açıklamada, ancak enflasyon görünümüne yönelik risklerin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Konseyin çekirdek enflasyonun gelişimini yakından izlediği ve özellikle ekonomideki arz-talep dengesi, enflasyon beklentileri, ücret artışları ve kurumsal fiyatlandırma davranışına odaklanmaya devam ettiği belirtildi.

"Enflasyon azalmaya devam ederse daha fazla faiz indirimi beklemek makul"

BoC Başkanı Tiff Macklem, para politikası kararına dair düzenlediği basın toplantısında, enflasyonla mücadelede uzun bir yol katettiklerine dikkati çekti.

Kısıtlayıcı para politikasının fiyat baskılarını hafifletmek için çalıştığına işaret eden Macklem, enflasyonun azaldığına dair daha fazla ve sürdürülebilir kanıta sahip olduklarını, bu nedenle para politikasının artık bu kadar kısıtlayıcı olmasının gerekmediğini bildirdi.

Macklem, "Enflasyon azalmaya ve enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde doğru ilerlediğine dair güvenimiz artmaya devam ederse, politika faiz oranımızda daha fazla indirim beklemek makul." ifadesini kullandı.

Enflasyonu hedefe geri döndürmek için para politikasının olması gerekenden daha kısıtlayıcı olmasını istemediklerini vurgulayan Macklem, ancak politika faizinin çok hızlı düşürülmesi durumunda kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atabileceklerine işaret etti.

BoC, 2 yıl önce para politikası sıkılaştırmasına başlamıştı

Kanada'da enflasyon 2022'de yüzde 8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, BoC enflasyonu hedefe geri döndürmek için Mart 2022'den sonra toplam 10 kez faiz artışına gitmişti.

En son Temmuz 2023'teki toplantısında faiz artıran BoC, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkarmıştı.

Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında politika faizini değiştirmeyen banka, bu yıl ocak, mart ve nisan aylarındaki toplantılarında da faizi sabit tutmuştu.

BoC, bugün beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 4,75'e düşürmesiyle, 4 yıl sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Banka ayrıca, enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışlarının sonrasında G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kanada Merkez Bankası Politika Faizini İndirdi - Son Dakika

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