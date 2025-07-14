Sivas'ın Kangal ilçesindeki bir alan, "Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı" olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içinde bulunan alan, Milli Parklar Kanunu gereğince "Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı" ilan edildi.
Kararda, tabiat parkına ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı İlan Edildi - Son Dakika
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