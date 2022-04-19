Kaolin ve kaolinli killerin ihracatı kayda bağlandı - Son Dakika
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Kaolin ve kaolinli killerin ihracatı kayda bağlandı

19.04.2022 08:58
Kaolin ve kaolinli killerin ihracatı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine kaolin ve diğer kaolinli killer de dahil edildi.

İhracı kayda bağlı ürünler listesine kaolin ve diğer kaolinli killer de dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, inşaattan kağıda, tekstilden kozmetiğe, tarımdan ilaçlara kadar çeşitli alanlarda kullanılan kaolin ve diğer kaolinli killer, "ihracı kayda bağlı mallar listesine" eklendi.

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Ticaret Bakanlığı, Tebliğ, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaolin ve kaolinli killerin ihracatı kayda bağlandı - Son Dakika


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