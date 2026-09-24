Kapadokya Teknoparkı'nda 46 firmanın cirosu 622 milyon liraya ulaştı, 533 kişi çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapadokya Teknoparkı'nda 46 firmanın cirosu 622 milyon liraya ulaştı, 533 kişi çalışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapadokya Teknoparkı\'nda 46 firmanın cirosu 622 milyon liraya ulaştı, 533 kişi çalışıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEVÜ bünyesindeki Kapadokya Teknopark'ta 46 firma faaliyet gösteriyor. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, firmaların bugün itibarıyla 533 personele istihdam sağladığını, 622 milyon lira ciro yaptığını ve 230 AR-GE projesine imza attığını söyledi.

Kapadokya Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların toplam cirosu 622 milyon liraya ulaştı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde 2018 yılında açılan 7 bin metrekare kapalı alana sahip teknopark, kentin sanayi ve teknoloji potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile akademik bilgi ve sanayinin ihtiyaçlarını buluşturan projeleri yürüten firmalara ev sahipliği yapıyor.

Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla rektörlük ile Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi arasında temmuz ayında Üniversite-Sanayi İşbirliği ve AR-GE Check-Up protokolü imzalandı.

Ayrıca üniversite bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerin teknoloji geliştirme, tasarım ve prototip üretim süreçlerine katılımı destekleniyor.

Fikir aşamasından projeye, projeden ticarileşen ürüne uzanan süreçte firma ve girişimcilere çalışma ortamı sunan Kapadokya Teknopark, üniversitenin akademik birikimi ile bölgedeki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları arasında köprü olmayı sürdürüyor.

TÜBİTAK proje başvuru sayılarında artış yaşandı

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AA muhabirine, yazılım ve bilişim teknolojilerinin yanı sıra havacılık, biyoteknoloji, savunma sanayi ve elektronik alanlarında çok sayıda girişimci firmanın, teknoparkta yürüttüğü çalışmalarla kent ekonomisi ve istihdama katkı sunduğunu söyledi.

Teknoparkın, fikirlerin AR-GE, prototipleme ve ticarileşme süreçlerine taşındığı öncü mekanizma olarak rol üstlendiğini kaydeden Aktekin, şöyle konuştu:

"Kapadokya Teknopark'ta 46 firma faaliyet göstermekte. Bunların 10'u akademisyenlerimizin ortak olduğu firmalar. Bu firmalar bugüne kadar 230 AR-GE projesine imza attı. Bugün itibarıyla 533 personele istihdam sağlıyorlar. 622 milyon liralık bir ciroları var ve bunun yaklaşık 3 milyon doları ihracata yönelik. Teknopark bünyesinde akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin çeşitli projelere dahil olmasını teşvik ediyoruz. Verdiğimiz danışmanlık ve mentörlük hizmetleri sayesinde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin TÜBİTAK proje başvuru sayılarında önemli sayıda artış oldu. 80'e yakın proje başvurusu kabul edilmiş durumda. TÜBİTAK dışında firmalarımızın patent başvurularını da destekliyoruz. Bugüne kadar 27 patent başvurumuz kabul edildi. Görüldüğü gibi üniversitemiz hem akademik birimleriyle hem de teknoparkıyla bölgemiz sanayisine, ekonomisine önemli oranda katkıda bulunuyor. Bu yaptığımız faaliyetler şehir-üniversite-sanayi işbirliğinin önemli göstergeleri olarak önem arz ediyor."

Girişimcilerden Ömer Büyükaten ise kurdukları yazılım firmasını Kapadokya Teknopark'ın sunduğu desteklerle güçlendirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Kapadokya'nın ihtiyacı olan 3 boyutlu belgeleme, bu belgelemelerin görselleştirmesi üzerine yazılım alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada birçok firma var. Onlardan da fikir alıyor, projeler üretiyoruz. Teknopark'ın tabii ki ekonomik ve vergi destekleri de oldukça değerli." diye konuştu.

Askan Arslansarı da Kapadokya Teknopark'a bir fikirle geldiğini, tasarladığı dezenfektan cihazının üretimi, pazarlanması ve patent başvurusu süreçlerinde önemli destekler aldığını belirterek, teknoparkın girişimciler açısından kıymetli destekler sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Semih AktekinKapadokyaTeknolojiEkonomiRektörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Yemek ikram ettiği çocuk boğulmak üzereydi Artvin’de oto yıkamacının müdahalesi hayat kurtardı Yemek ikram ettiği çocuk boğulmak üzereydi! Artvin'de oto yıkamacının müdahalesi hayat kurtardı
PSG ve Sevilla’da forma giymişti Şimdi gezgin oldu PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
10:45
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizi sallayan deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:18:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kapadokya Teknoparkı'nda 46 firmanın cirosu 622 milyon liraya ulaştı, 533 kişi çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei