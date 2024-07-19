Kapalı Pazar Yerlerinde Kiralama Usulünde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kapalı Pazar Yerlerinde Kiralama Usulünde Değişiklik Yapıldı

Ticaret Bakanlığı, kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralanmasını kaldıran bir yönetmelik yayımladı. Buna göre, tüm pazar yerlerindeki satış yerleri sadece tahsis usulüyle kullanılacak ve mevcut sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, süreleri sona erene kadar geçerli olacak. Bu değişiklikle, pazar yerlerindeki satış yerlerinin yüksek fiyatlarla kiralanmasına ve pazarcılık mesleği dışındaki kişilere verilmesine son verilmiş olacak.

19.07.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralanması usulünde değişikliğe gidildi.

"Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama usulünün kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bütün pazar yerlerinde bulunan satış yerlerinin yalnızca tahsis usulüyle kullandırılması ve mevcuttaki sınırlı ayni haklar ve kiracılık haklarının daha önce tesis edilen sınırlı ayni hak süresinin sonuna kadar geçerli olmasının sağlandığı da ifade edildi.

Böylelikle, pazar yerlerindeki satış yerlerinin pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama sorununun çözüldüğü belirtilen açıklamada, kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesinin de önüne geçildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapalı Pazar Yerlerinde Kiralama Usulünde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:32 MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kapalı Pazar Yerlerinde Kiralama Usulünde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement