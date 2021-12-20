Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,06 artışla 1.028,40 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,06 artışla 1.028,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.661,00 lira, Cumhuriyet altını 6.797,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 8,06 yükselişle 1.028,40 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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20.12.2021 18:04:15. #1.12#