Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatları
Kapalıçarşı'da altın ve bazı dövizlerin TL cinsinden fiyatları ve değişim oranları açıklandı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|7.089
|7.160
|1,00
|19,29
|Cumhuriyet
|40.464,00
|46.262
|46.720
|0,99
|15,46
|ABD Doları
|42,8090
|48,0640
|48,2440
|0,37
|12,70
|Avro
|50,2320
|56,1800
|56,2320
|0,09
|11,94
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|65,6120
|65,6420
|0,05
|13,40
|İsviçre Frangı
|54,2890
|60,1010
|60,0790
|-0,04
|10,67
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?