Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2023 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2022 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|1.962,00
|2.327,00
|2.391,00
|2,75
|21,87
|Cumhuriyet
|13.176,00
|15.590,00
|16.370,00
|5,00
|24,24
|ABD Doları
|29,5550
|32,3860
|31,9480
|-1,35
|8,10
|Avro
|32,6660
|35,0580
|34,5710
|-1,39
|5,83
|İngiliz Sterlini
|37,6140
|41,1430
|40,4150
|-1,77
|7,45
|İsviçre Frangı
|35,2920
|36,5310
|35,4820
|-2,87
|0,54
Son Dakika › Ekonomi › Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti - Son Dakika
Antalya'nın Serik ilçesinde yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı. Karpuzun kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor. Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi olan Antalya'da, karpuzlar aroması ve tadıyla İran karpuzuna karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu belirten tüccar Kasım Yaşar, yerli malı olan karpuzların tercih edilmesini istedi.
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