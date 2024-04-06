Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Edirne'de Ayçiçeği Ekimi Başladı

Edirne, Türkiye'nin önde gelen yağlık ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Havaların ısınması ve toprağın tava gelmesiyle birlikte çiftçiler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeği ekimini erken yaparak yaz aylarında etkili olan kuraklıktan kaçınmayı hedeflediklerini belirtti. Edirne'de geçen yıl 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alanda 257 bin 651 ton ayçiçeği üretildi ve bu miktarla Türkiye'nin toplam ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ünü gerçekleştiren Edirne, birinci sırada yer aldı.