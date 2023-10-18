Kapanacak özel hastaneyle ilgili skandal iddia: Çalışanların tazminatının yarısını ödemiyorlar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Binevler mahallesinde hizmet veren Özel Akademi Hastanesi, kapanma kararı aldı. 250-300 kişiyi işten çıkaracak olan hastanenin, tazminatını almak isteyen çalışanlarına mobbing uyguladığı öne sürüldü. Hastane yönetiminin ihbar tazminatını hiç vermeyeceğini, kıdem tazminatının ise yarısını ödeyeceğini bildirdiğini belirten çalışanlar, yetkililerden yardım istedi.

BASKIYLA KABUL ETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kapanma kararının mülk sahibi ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alındığı öğrenilirken, kapanma nedeniyle yüzlerce çalışan mağdur olacak. Hastane yönetiminin tazminat konusunda çalışanlarına tehditvari bir dil kullandığı iddia ediliyor. "Ya dediğimiz parayı alırsınız ya da mahkemede yıllarınız geçer" dediği öne sürülen yönetimin, baskıyla önerdiği parayı kabul ettirmeye çalıştığı söyleniyor.

"DAVA AÇABİLİRSİNİZ AMA.."

Haberler.com'a ulaşan hastane çalışanları ihbar tazminatlarının tamamen kesildiğini, kıdem tazminatlarının ise yarısının teklif edildiğini söyledi. Çalışanlar, kendilerine yapılan teklifi kabul etmeyince "Dava açabilirsiniz ama sonrasında muhatap bulabilirseniz" denildiğini ifade etti.

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Seslerini duyurup yetkililerden yardım isteyen çalışanlar, "Hakkımızı dahi arasak da sonucun değişmeyeceğini, mahkeme başvurusu ile zaman kazanacağını, yinede kendisinin verdiği tazminattan daha fazlasını alamayacağımizi söylediler. Biz hakkımız olanı istiyoruz, hakkımızdan fazlasini istemiyoruz. Hastane yönetimi iflas etmemistir. Gaziantep'in sayılı isadamlarindan olup, rezidans, insaat, sanayi her alanda işleri devam eden bu yönetim 250 - 300 kişinin hakkını vermemekte kararlı, çalışanın tazminatını gasp ediyor. " ifadelerini kullandı.