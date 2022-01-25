İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 736 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. - İSTANBUL