Kar payı avansı dağıtımında süre düzenlemesi

Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren artık 2 ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kar payı avansı dağıtabilecek.

Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren 2 ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kar payı avansı dağıtabilecek.