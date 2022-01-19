Kar yağışı fındık üreticisinin yüzünü güldürdü

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, il genelinde etkili olan kar yağışının fındık üreticisinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, zamanında yağan karın fındık için ilaç niteliğinde olduğunu belirtti.

Bugünlerde karanfil açma dönemini yaşayan fındık bitkisinin yılda en az 600 saat soğuklamaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Karan, bunun gerçekleşmemesi halinde ise bitkinin strese girdiğini aktardı.

Zamanında yağan karın bugünlerde bitkinin gereksinim duyduğu su ve soğuma ihtiyacını karşıladığını aktaran Karan, özellikle orta ve yüksek kesimde etkili olan kar yağışının üreticinin yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

Karan, fındık bitkisinin iyi bir kış dönemi geçirmesini temenni ettiklerini de kaydetti.