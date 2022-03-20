Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı

20.03.2022 13:45

Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı Mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışıyla başlayan soğuk havalar, Batman halkını yeniden balık tezgahlarına yöneltti.

Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı

BATMAN - Mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışıyla başlayan soğuk havalar, Batman halkını yeniden balık tezgahlarına yöneltti. Balık satışlarında yoğun hareketlilik yaşandı.

Mart ayının sonlarına doğru olmasına rağmen kar, yağmur ve soğuk havalar, Batman'da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Soğuk havaları fırsat bilen vatandaşlar, damak tatları için balığa yönelmesiyle tezgahlarda hareketlilik yaşandı.

Kar ve yağmur yağışlarıyla beraber gelen soğuk havalar Batman'daki balık piyasasını oldukça etkilediğini belirten balıkçı Hüseyin Çopur, "Soğuk havanın bir anda değişmesiyle birlikte balık satışlarımız artmıştır. Geçen sene bu mevsimde havalar çok sıcaktı. Zaten şu anda mevsim bitime yakındır. Ama bir anda havanın değişmesiyle beraber işimizi çok fazla etkiledi. Elhamdülillah, müşterilerimiz daha çok gelmeye başladı" dedi.

"Kırmızı etin fiyatından dolayı balık daha çok tercih ediliyor"

Özellikle son dönemlerde kırmızı etin artan maliyetine nazaran insanların balığa daha çok yöneldiğini ifade eden Çopur, "Havaların yağışlı olması bizi çok etkiliyor, çok memnunuz bu konuda. Balık fiyatları diğer ürünlere göre uygundur. Normalde diğer günlerde 50 kilo satıyorduk. Şu anda 100 kilo, 150 kiloyu geçiyor" şeklinde konuştu.

Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı
Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı
Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı
Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı
Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı
Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı - Son Dakika


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