Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8'inci kilometreleri arasında (Güzelbahçe- Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Güzelbahçe, Çanakkale, Kırşehir, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kara yollarında durum - Son Dakika

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