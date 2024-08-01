Karabük Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı\'ndan hibe ile yeni temizlik araçları alacak

Ekonomi

Karabük Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan hibe ile toplam değeri 13 milyon 950 bin TL olan yeni temizlik araçlarını ve ekipmanlarını belediye bünyesine kazandıracak.

Karabük Belediyesi çevre temizliği ve halk sağlığı için önemli bir adım attı. Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan kararla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan hibe ile toplam değeri 13 milyon 950 bin TL olan yeni temizlik araçları ve ekipmanları belediyeye kazandırılacak.

Bu çerçevede belediyeye 2 adet büyük çöp toplama aracı, çöp konteynerleri ve büyük yol süpürme aracı alınacak. - KARABÜK