Karabük Belediyesi\'nde 2026 yılı maaş zammı belli oldu

Karabük Belediyesi'nde 2026 yılına yönelik ücret ve sosyal hak düzenlemeleri netleşti. Belediye iştiraklerinde görev yapan çalışanları kapsayan düzenleme kapsamında maaş artışları ile sosyal haklarda iyileştirmeye gidildi.

Alınan karar doğrultusunda, Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan çalışanların ücret ve sosyal haklarına yüzde 15 oranında zam yapılırken, Ulaşım A.Ş. çalışanlarının ücret ve sosyal haklarında ise yüzde 27 oranında artış uygulanacak. Ulaşım A.Ş. çalışanlarına yönelik ikramiye ödemeleri daha önce 5+5 şeklindeyken, yeni düzenlemeyle 10+10 olarak uygulanacak. Ayrıca her iki şirket çalışanı için yılın ikinci yarısında enflasyon artı refah payı uygulaması hayata geçirilecek.

Yapılan düzenlemeyle belediye bünyesindeki çalışma barışının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin sürdürülebilir şekilde artırılması ve çalışanların sosyal haklarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, emeği esas alan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Çetinkaya, "Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmetin temelinde emek vardır. Şehrimize gece gündüz demeden hizmet eden her bir mesai arkadaşımız, Karabük'e verdiğimiz mücadelenin en kıymetli paydaşıdır" dedi.

2026 yılına yönelik düzenlemeleri, çalışanların alın terini gözeten ve çalışma barışını önceleyen bir denge anlayışıyla hayata geçirdiklerini belirten Çetinkaya, "Güçlü belediyecilik, güçlü kadrolarla olur. Karabük'ün her sokağında, her mahallesinde ortaya konulan hizmetin arkasında emek vardır. Biz de bu emeğin karşılığını adaletli ve sürdürülebilir bir şekilde vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çetinkaya, yapılan düzenlemelerin tüm çalışanlara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, Karabük için fedakarca görev yapan tüm belediye personeline teşekkür etti. - KARABÜK