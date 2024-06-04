Karabük'e 77 Milyon TL KÖYDES Ödeneği Ayrıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük'e 77 Milyon TL KÖYDES Ödeneği Ayrıldı

KÖYDES projesi kapsamında 2024 yılında Karabük'e 77 milyon 241 bin 27 TL ödenek ayrıldı. İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, bu ödenekle kırsal altyapının desteklenmesi adına birçok hizmetin yapıldığını ve 2024 yılında da hizmetlere devam edileceğini belirtti.

04.06.2024 17:11
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Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi çerçevesinde 2024 yılında Karabük'e 77 milyon 241 bin 27 TL ödenek ayrıldı.

KÖYDES ödenekleriyle ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Cumhuriyet tarihinde kırsal altyapının desteklenmesi adına en büyük projesi ile Karabük'e birçok hizmetin yapıldığını ifade etti.

2024 yılında da kente gönderilen 77 milyon 241 bin 27 TL ödenekle sorumluluk sahasında hizmetlere devam edileceğini vurgulayan Başkan Sözen "2024 Yılı KÖYDES programı kapsamında Karabük ve ilçelerindeki köylerimizin alt ve üst yapı projelerinde kullanılmak üzere merkez ilçemize 13 milyon 917 bin 121 TL, Eflani ilçemize 14 milyon 463 bin 241 TL, Eskipazar ilçemize 11 milyon 104 bin 895 TL, Ovacık ilçemize 9 milyon 556 bin 793 TL, Safranbolu ilçemize 17 milyon 777 bin 515 TL ve Yenice ilçemize 10 milyon 421 bin 462 TL olmak üzere toplamda 77 milyon 241 bin 027 TL ilimize ödenek tahsis edildi. KÖYDES projesi ile 2023 yılında köylerde altyapı, yol, içme suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon projelerini başarı ile gerçekleştirdik. 2024 yılında da köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha müreffeh bir hayat sürebilmeleri için çalışacağız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karabük'e 77 Milyon TL KÖYDES Ödeneği Ayrıldı - Son Dakika

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