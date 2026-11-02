Karabük İl Genel Meclisinde 2027 bütçesi 20 günlük görüşmeyle şekillenecek - Son Dakika
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Karabük İl Genel Meclisinde 2027 bütçesi 20 günlük görüşmeyle şekillenecek

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Karabük İl Genel Meclisinde 2027 bütçesi 20 günlük görüşmeyle şekillenecek
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Karabük İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantılarında 2027 bütçesine ilişkin görüşmelerin yaklaşık 20 gün sürmesi planlanıyor. Görüşmelerde ilin yatırım ve hizmet öncelikleri belirlenecek; Başkan Ahmet Okan Kirman bütçenin Karabük için hayırlı olmasını diledi.

Karabük İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantılarında, 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 20 gün sürmesi planlanan görüşmelerde, ilin gelecek yılki yatırım ve hizmet öncelikleri belirlenecek.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, kasım ayı toplantıları kapsamında yapılacak bütçe görüşmelerinin Karabük, ilçeler, beldeler ve köyler için hayırlı olmasını diledi.

Önümüzdeki 20 günlük süreçte gerçekleştirilecek toplantılarda ilin gelecek yılki yatırım ve hizmet önceliklerinin belirlenerek bütçenin şekillendirileceğini ifade eden Başkan Kirman, hazırlanan bütçenin yalnızca gelir ve gider kalemlerinden oluşmadığını, aynı zamanda ilin gelecek hedeflerini ve yatırım planlarını ortaya koyduğunu belirtti.

Köylerin yol, içme suyu ve altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra temel kamu hizmetlerine yönelik çalışmaların da bütçeyle planlanacağını aktaran Kirman, kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyaçların doğru belirlenmesi için görüşmelerin titizlikle yürütüleceğini kaydetti.

İl Genel Meclisinin önceliğinin vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek ve kırsal bölgelerin gelişimine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Kirman, bütçe görüşmelerinin Karabük'e önemli katkılar sunmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
Ahmet OkanEkonomiKarabükGüncelSon Dakika

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