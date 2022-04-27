Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

27.04.2022 16:10
Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında, KARORSAN Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında, KARORSAN Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

KARORSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel, Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik ile Bölge Müdürü Alper Tolga Saka'nın yer aldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Fuat Gürel çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Saka'dan bilgiler aldı. - KARABÜK

Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

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Organize Sanayi Bölgesi, Yunus Çelik, Karabük, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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