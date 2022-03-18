Karabük'te 2 bin dekar alana ayçiçeği ekilecek - Son Dakika
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Karabük'te 2 bin dekar alana ayçiçeği ekilecek

18.03.2022 14:01
Karabük'te 2 bin dekar alana ayçiçeği ekilecek

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesine yağlık ayçiçeğinin de alınmasıyla Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 bin dekar alanda ekim yapılacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesine yağlık ayçiçeğinin de alınmasıyla Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 bin dekar alanda ekim yapılacak.

Listenin güncellenmesinin ardından ilçedeki çiftçiler, üretim için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, daha önce Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde havzalar belirlediğini, bu kapsamda Karabük'te arpa, buğday, tritikale, yem bitkileri, çeltik, nohut gibi ürünlerin desteklendiğini söyledi.

Ayvalık, Eskipazar ilçesinde geçen yıl yağlık ayçiçeği yetiştirilmeye başlandığından bahsederek, "Eskipazar ilçemizde bir çiftçimiz 350 dekar alanda ayçiçeği denemesi yaptı. Çok başarılı sonuçlar aldık. Havza bazlı destek kapsamında ayçiçeği olmadığı için Bakanlığımıza teklifte bulunduk. Teklifimiz de Bakanlığımızca kabul gördü. 2022 yılından itibaren Eskipazar ilçemiz havza modeli içine yağlık ayçiçeği ürünümüzü de katmış olduk." diye konuştu.

Eskipazar ilçesinin destek kapsamına alınmasının ardından geniş alanda çalışma yaptıklarını ve bütün ekiplerle saha indiklerini anlatan Ayvalık, "Şu anda 2 bin dekar alanda müracaatımızı üreticilerimizden aldık. Üreticilerimizin ilk etapta yüzde 75 tohumluk ihtiyacını karşılayacağız. Nisan ayı içinde ayçiçeğini toprakla buluşturacağız. Havza destek modeliyle üreticilerimizin hem mazot ve gübre hem de fark ödemelerini destekleme kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

Ayvalık, şu ana kadar 14 çiftçinin başvuruda bulunduğunu aktararak, sayının giderek arttığını kaydetti.

"Daha önce arpa, buğday ektiğimiz tarlalara bundan sonra ayçiçeği ekeceğiz"

Kapaklı köyünde çiftçilik yapan İsa Günaydın ise ayçiçeği için yapılacak desteklerden haberdar olunca İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelerek bilgi aldığını söyledi.

Desteklerin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Günaydın, "Devletin yaptığı desteklerden yararlanmak için ayçiçeği işine girmek istiyoruz. Köyde boş tarlalarımız var. Şu anda eken biçen yok, atıl durumda. Bu tarlaları değerlendirmek istiyoruz. Daha önce arpa, buğday ektiğimiz tarlalara bundan sonra ayçiçeği ekeceğiz." şeklinde konuştu.

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de 11 Mart'ta yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Karabük'ün Eskipazar, Kütahya'nın Domaniç ve Sivas'ın Hafik ilçeleri havzalarında yer alan ürünler güncellenmiş, değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekiminin de desteklenmesine karar verilmişti.

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Eskipazar, Karabük, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te 2 bin dekar alana ayçiçeği ekilecek - Son Dakika


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