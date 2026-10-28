Karabük'te 37,1 milyar TL'lik 177 proje İl Koordinasyon Kurulu'nda görüşüldü - Son Dakika
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Karabük'te 37,1 milyar TL'lik 177 proje İl Koordinasyon Kurulu'nda görüşüldü

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Karabük\'te 37,1 milyar TL\'lik 177 proje İl Koordinasyon Kurulu\'nda görüşüldü
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Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Vali Oktay Çağatay başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2026'da yürütülen 177 projenin toplam bedelinin 37 milyar 123 milyon 643 bin TL olduğu ve yatırımların mevcut durumu ele alındı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarını izlemek, çalışmalar arasında koordinasyonu sağlamak ve il genelinde yürütülen projelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği 3 Nisan Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Çağatay, 2026 yılının üçüncü döneminde il genelinde yürütülen yatırımların mevcut durumunun değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususların belirlenmesi ve projelerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarının ele alınmasının toplantının temel amacını oluşturduğunu ifade etti.

37,1 milyar TL bedelli 177 proje yürütülüyor

Karabük'te 2026 yılı içerisinde toplam 177 proje ve işin yürütüldüğünü belirten Vali Çağatay, bu projelerin 20'sinin ulaştırma ve haberleşme, 24'ünün eğitim, 2'sinin turizm, 80'inin tarım, 4'ünün enerji, 9'unun sağlık, 1'inin konut, 8'inin imalat ve 29'unun diğer kamu hizmetleri sektörlerinde yer aldığını kaydetti.

Yürütülen 177 proje ve işin toplam bedelinin 37 milyar 123 milyon 643 bin TL olduğunu açıklayan Çağatay, projeler için önceki yıllarda 3 milyar 520 milyon 235 bin TL, 2026 yılının üçüncü dönemi sonu itibarıyla ise 4 milyar 409 milyon 477 bin TL harcama yapıldığını belirtti.

Projelerin 2026 yılı toplam ödeneğinin 7 milyar 858 milyon 972 bin TL olduğunu ifade eden Çağatay, İl Yatırım Takip Sistemi verilerine göre yatırımların nakdi gerçekleşme oranının yüzde 21,36, fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 40,28 olduğunu aktardı.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların yürüttükleri projelere ilişkin sunumları ile devam ederken, yatırımların mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
EkonomiKarabükGüncelSon Dakika

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