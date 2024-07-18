Karabük'te Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam

Ekonomi

Karabük'te Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı tarafından açıklanan fiyat tarifesine göre 200 gram ekmeği fiyatı 10 TL oldu.

Karabük'te 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi.

Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı zammın nedeninin artan maliyetler olduğunu bildirdi. Böylece en ucuz ekmek 10 lira, en pahalı ekmek 40 lira oldu.

Öte yandan Karabük Belediyesi Halk Ekmeği de 3,75 TL'den 5,75 TL'ye yükseldi. - KARABÜK