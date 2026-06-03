Karabük'te Mesleki Eğitim Projesi Başlıyor

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ekipmanları, "Eğitim Kenti Karabük'te Nitelikli Mesleki Eğitim Projesi" kapsamında 15 milyon 200 bin liralık hibeyle yenilenecek.

Karabük'te demir-çelik ve imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve mesleki eğitimi sektörle daha güçlü bir yapıya kavuşturmak amacıyla hazırlanan "SOGEP-Eğitim Kenti Karabük'te Nitelikli Mesleki Eğitim Projesi" hayata geçiriliyor.

Toplam 15 milyon 200 bin lira bütçeli proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfının proje ortağı ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının iştirakçi işbirliğiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında mesleki ve teknik eğitimde altyapı modernizasyonu, uygulamalı eğitim ve istihdam süreçleri bütüncül modelle ele alınacak.

Proje kapsamında lisede metal, makine, metalurji (izabe-haddecilik) ve elektrik elektronik alanlarında 4 modern atölye kurulacak. CNC tezgahları, fiber lazer kesim makineleri, metal ergitme ocağı ve endüstriyel otomasyon setleri temin edilecek.

Yenilenecek ekipmanların yeni eğitim öğretim sezonunda faaliyete geçmesi hedefleniyor.

"Proje mesleki eğitimin niteliğini artırma açısından büyük önem taşıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" anlayışıyla hayata geçirdikleri SOGEP-Eğitim Kenti Karabük'te Nitelikli Mesleki Eğitim Projesi'nin, mesleki eğitimin niteliğini artırma ve gençleri geleceğin mesleklerine hazırlama hedefleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Toplam 15 milyon 200 bin liralık hibe desteğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında kurulacak modern atölyeler ve ileri teknoloji ekipmanlar sayesinde öğrencilerin, sektörün ihtiyaç duyduğu güncel bilgi ve becerilerle donatılacağını belirten Akbaş, "Eğitim ve sanayi arasında güçlü işbirliği zemini oluşturan bu yatırımın, gençlerimizin istihdamına, ilimizin kalkınmasına ve ülkemizin üretim gücüne önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Okul Müdürü Fatih Aslan da SOGEP kapsamında Bakanlığın destekleriyle 15 milyon 200 bin lira destekle okulun atölyelerindeki makine ve ekipmanların yenileneceğini ifade etti.

Proje kapsamında elektrik-elektronik, metal, makine ve metalürji teknolojileri alanlarında eğitim verilen atölyeler için makine ve ekipman alımı gerçekleştireceklerini anlatan Aslan, "İhale süreci tamamlandı. Makinelerin alımları gerçekleştirilecek. Okulumuzun atölyelerindeki makine parkurlarımız daha güçlü hale gelecek. Mesleki ve teknik eğitim, daha güçlü bir şekilde eğitim-öğretim sürecine devam edecek." diye konuştu.

Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni nesil teknolojilerin atölyelerimizde olması, öğrencilerimizin öz güvenini artırmasına fayda sağlayacak. Ayrıca mezun etmiş olduğumuz öğrencilerin piyasaya çıktıklarında yeni nesil teknolojilerle yetiştirilmiş olmaları piyasada da daha kolay iş bulma imkanları ve tercih edilme olanakları sağlayacaktır. Tüm çalışmalarımız kapsamında bizlere desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Sayın Valiliğimize, bu kapsamda yine projemizin geçmesinde ve sonraki süreçte desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve projenin maddi ayağını bize önemli bir ölçüde sağlayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kardemir AŞ ve Bakanlığımız Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimizi arz ediyoruz."