Karabük TSO ve KBÜ Orman Fakültesi işbirliğiyle "Orman Endüstrileri Buluşmaları" - Son Dakika

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası akademi-sanayi işbirliği içinde orman sanayi ve ormancılık alanlarında yeni gelişmelerin ve yatırımların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Yenice Ihlamur Teras'ta gerçekleşen "Orman Endüstrileri Buluşmaları" toplantısında sanayiciler, Orman Fakültesi, ormancılık alanındaki birlik ve kooperatifler ile kamu görevlileri bir araya geldi.

Karabük TSO Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz ve KBÜ Rektör Yardımcısı ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Açar'ın açılış konuşmalarının ardından fakülte akademisyenleri sektöre yönelik sunumlarını yaptı.

TeknoKent Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık'ın Ar-Ge ve İnosvasyon konusundaki sunumunun ardından ise GÜCİSDER-Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener; markalaşma, tanıtım ve coğrafi işaretlerin bölge itibarına katkısı hakkında bilgiler verdi.

80 kişilik katılımla gerçekleşen; sektör aktörlerinin ve ormancılık alanındaki STK'ların sorularıyla devam eden toplantıda geniş çaplı istişarelerde bulunuldu.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar'ın kağıt endüstrisi, yan sanayi ve katma değerli ürünler konusunda endüstriyel ormanlar oluşturulmasının değerlendirilebileceği, Yenice'de bir Orman Meslek Yüksek Okulu kurulmasıyla yan sanayi ve tasarım konularında önemli çalışmalar yapılabileceğinden bahsettiği buluşmada GÜCİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener ise marka ve tanıtım çalışmaları ile coğrafi işaret çalışmalarıyla bir garanti markası oluşturulması gerektiğinden söz etti.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç Dr. Hüseyin Yörür ise, orman sanayisinde yapılabilecek çalışmalardan ve Ar-Ge'nin pahalı bir yatırım olmasına rağmen uzun vadede Karabük'ün tüm Türkiye'de orman sanayii konusunda birincil noktaya ulaşabileceğini belirtti.

Karabük TSO Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz ise demir ve çelik alanında ihracat rekorları kıran Karabük'ün en güçlü ikinci sanayi kolunun şüphesiz orman sanayisi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Çok kıymetli girişimler ve birbirinden başarılı orman sanayicilerimiz olmasına rağmen katma değeri yüksek ürün üretimi ve sürdürülebilir ormancılık konusunda istenen ve ülkemizin örnek göstereceği bir aşamaya ulaşmış değiliz. Diğer yandan odun dışı orman varlıklarına dair büyük bir açılım yapma şansımız, çok daha etkili turizm temelli girişimlerinde bulunmamız, Ar-Ge ve Tasarım sayesinde sanayide katma değeri yükseltmemiz mümkün. Burada atılacak sanayi odaklı ilk adımın ardından odağına sürdürülebilir ormancılığı, odun dışı orman varlıklarını, turizmi ve diğer orman odaklı konuları alacak büyük bir çabayı ortaya koyacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle Orman Haftasını da kutluyorum" dedi.

Orman Endüstri Buluşmaları'nın sonraki etaplarında Turizm, Yaban Yaşamı, Aromatik Bitkiler, Markalaşma Çalışmaları gibi konular da odağa alınacak. - KARABÜK