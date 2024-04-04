Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, demir çelik alanında çalışma yürüten akademisyenlerin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirerek, çelik üretimine bilimsel katkı sunmak istediklerini söyledi.
Karabük Üniversitesi Senato Toplantı odasında düzenlenen toplantıya Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ile birlikte demir çelik alanında çalışma yapan akademisyenler katıldı.
Rektör Kırışık, Karabük ilinin demir çelik alanında öncü bir rol üstlendiğini, Karabük Üniversitesinin de demir çelik üretimine bilimsel destek sunmak istediğini ifade ederek, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir hocamız ile demir çelik sektörüne Üniversite katkısı konusunda istişarelerde bulunduk. Bunun sonucunda Kardemir ile Karabük Üniversitesi olarak Demir Çelik alanında iş birliği ve güç birliği yapma kararı aldık. Bu amaçla demir çelik alanında çalışan akademik personelimizle Demir Çelik Enstitüsü ile birlikte çalışacak bir çalışma takımı oluşturduk. Demir Çelik çalışma takımımız bu alanda yeni teknolojiler ve yeni alaşımlar üretme, demir çelik üretim süreçlerini geliştirme gibi hedeflerle Türkiye'nin demir çelik sektöründe dünya liderliğini elde edeceği projeler yürütmeyi hedeflemektedir. Demir çelik çalışma takımımız, demir çeliğin başkenti Karabük şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Nice buluşlarla Milletimizi ve şehrimizi sevindirsin" - KARABÜK
Son Dakika › Ekonomi › KBÜ Rektörü, demir çelik alanında çalışma yürüten akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdi - Son Dakika
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında, 24 milyon lira bütçeli 415 ton tohumun dağıtımı için 'Tohum Temin Töreni' düzenlendi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, tarımın önemine vurgu yaparak, çiftçilere desteklerin sürdürüleceğini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyetle birlikte Hurdacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek yangında hasar gören işletmeleri ziyaret etti. Bakan Işıkhan, işçi kardeşlerimize ve işverenlerimize geçmiş olsun dileklerini iletti ve can kaybı olmamasını temenni etti. Ayrıca, yangından etkilenen Ankaralı hemşehrilerimize ve bölge esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılında yürütülen projelerin durumunu değerlendirdi. Toplamda 516 projenin bulunduğu ilde, projelerin toplam tutarı 159 milyar 285 milyon 792 bin TL olarak belirlendi. Tarım, eğitim, ulaştırma-haberleşme, turizm, enerji, sağlık, imalat, konut ve diğer kamu hizmetleri sektörlerinde gerçekleştirilen projelerin durumu da açıklandı.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2024 Yılı Turizme yönelik Teknik Destek Programı kapsamında Karabük'ten desteklenecek 4 proje için imza töreni düzenlendi. Törene BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Yavuz ve yararlanıcı kurum temsilcileri katıldı. Projeler arasında 'Eğitim Kenti Karabük'ün Eğitim Mirası' projesi, 'Yenice Ihlamur Balı AB ile Buluşuyor' projesi, 'Safranbolu Doğa Rotası' projesi ve 'Mantar Ekoturizmi Danışmanlığı' projesi yer alıyor. Vali Mustafa Yavuz, imzalanan projelerin şehirler ve ülke için hayırlı olmasını diledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Adana'da okul arazisinde mor lahana ve bakla yetiştirerek hasat yaptı. Ayrıca ayçiçeği tohumu da eken öğrenciler, tarım uygulamalarıyla donanımlı hale geldi. Okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürü de öğrencilerin başarısını ve tarım alanındaki çalışmalarını övdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?