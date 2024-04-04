KBÜ Rektörü, demir çelik alanında çalışma yürüten akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdi

Ekonomi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, demir çelik alanında çalışma yürüten akademisyenlerin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirerek, çelik üretimine bilimsel katkı sunmak istediklerini söyledi.

Karabük Üniversitesi Senato Toplantı odasında düzenlenen toplantıya Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ile birlikte demir çelik alanında çalışma yapan akademisyenler katıldı.

Rektör Kırışık, Karabük ilinin demir çelik alanında öncü bir rol üstlendiğini, Karabük Üniversitesinin de demir çelik üretimine bilimsel destek sunmak istediğini ifade ederek, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir hocamız ile demir çelik sektörüne Üniversite katkısı konusunda istişarelerde bulunduk. Bunun sonucunda Kardemir ile Karabük Üniversitesi olarak Demir Çelik alanında iş birliği ve güç birliği yapma kararı aldık. Bu amaçla demir çelik alanında çalışan akademik personelimizle Demir Çelik Enstitüsü ile birlikte çalışacak bir çalışma takımı oluşturduk. Demir Çelik çalışma takımımız bu alanda yeni teknolojiler ve yeni alaşımlar üretme, demir çelik üretim süreçlerini geliştirme gibi hedeflerle Türkiye'nin demir çelik sektöründe dünya liderliğini elde edeceği projeler yürütmeyi hedeflemektedir. Demir çelik çalışma takımımız, demir çeliğin başkenti Karabük şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Nice buluşlarla Milletimizi ve şehrimizi sevindirsin" - KARABÜK