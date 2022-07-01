Karaca "Matbaa sektörü geleceğini arıyor" çalıştayında konuştu - Son Dakika
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Karaca "Matbaa sektörü geleceğini arıyor" çalıştayında konuştu

01.07.2022 16:47
Karaca "Matbaa sektörü geleceğini arıyor" çalıştayında konuştu

İzmir Matbaacılar Esnaf Odası ve Matbaacılar Federasyonu'nun İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) katkılarıyla düzenlediği "Matbaa sektörü, geleceğini arıyor" adlı çalıştay 81 ilin katılımıyla İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

İzmir Matbaacılar Esnaf Odası ve Matbaacılar Federasyonu'nun İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) katkılarıyla düzenlediği "Matbaa sektörü, geleceğini arıyor" adlı çalıştay 81 ilin katılımıyla İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, "Başta ithal kağıt olmak üzere elektriğe ve ham maddelerine gelen zamlar matbaacıları vurdu. 700 dolara alınan kağıt fiyatı bin 500 dolara çıkınca matbaacıların yarısı işini terk etmek zorunda kaldı. İthal kağıda ve elektriğe gelen zamların ardından, zaten krizde olan matbaa sektöründeki pek çok iş yeri kepenk kapatmaya başladı. 700 dolara aldığımız kağıt bin 500 dolarlara kadar çıktı. Türkiye'de satış politikalarının değiştiği, Türk lirası ile malın satılmadığı dönemleri yaşıyoruz" dedi.

E-faturaya geçilmesiyle birlikte Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaaların yarısından fazlasının kapandığını belirten Karaca, "Türkiye genelinde 3 bin tane anlaşmalı matbaa bulunmaktaydı. Bu anlaşmalı matbaaların yüzde 70'e yakını mesleğini ve işini terk etmek zorunda kaldı. Bundan on yıl önce Erzurum'da 41 tane anlaşmalı matbaa vardı, bu sayı son yıllarda sekize kadar düştü." diye konuştu.

Başkan Hikmet Karaca, "Matbaacılık sektöründe yerli ürün yok, tedarikçilerimiz ve ithalatçılarımız, ürünü Türkiye'ye getirmekte zorlandıklarını beyan ediyorlar. 700 dolara aldığımız kağıt bin 500 dolarlara kadar çıktı. Bu büyük zamlar son 3 buçuk aylık zaman diliminde oldu. Türkiye'de satış politikalarının değiştiği, Türk Lirası ile malın satılmadığı dönemleri yaşıyoruz. Bütün tedarikçilerimiz mal ve malzemeyi döviz üzerinden satıyorlar, bu güne kadar matbaa sektöründe hiçbir ürünümüz Türk lirası ile satılmadı. Ürünlerimizin tamamı dışarıdan ithal edilmekte, yerli ürün yok. Kağıttan tutun boyamız, makinalarımız ve kimyasal malzemelerimizin tamamı dışarıdan ithal ediliyor" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaca 'Matbaa sektörü geleceğini arıyor' çalıştayında konuştu - Son Dakika

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