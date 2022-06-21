Karadağ'ın turizm potansiyeli ve Türkiye ile iş birliği fırsatları İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika
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Karadağ'ın turizm potansiyeli ve Türkiye ile iş birliği fırsatları İstanbul'da tanıtıldı

21.06.2022 13:16
Karadağ'ın turizm potansiyeli ve Türkiye ile iş birliği fırsatları İstanbul'da tanıtıldı

Karadağ Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Damir Davidovic, Türkiye ile Karadağ arasındaki uçuş sayısının haftada 25'e ulaştığını belirterek, "Türkiye ve Karadağ arasındaki turizm iş birliği potansiyelini henüz yüzeyinden hafifçe kazıdık.

Karadağ Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Damir Davidovic, Türkiye ile Karadağ arasındaki uçuş sayısının haftada 25'e ulaştığını belirterek, "Türkiye ve Karadağ arasındaki turizm iş birliği potansiyelini henüz yüzeyinden hafifçe kazıdık. Derinlerde çok daha fazla şeyler bizi bekliyor." dedi.

Karadağ'ın turizm potansiyeli ve Türkiye ile iş birliği fırsatları İstanbul'da düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Davidovic, İstanbul'da olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Davidovic, "Karadağ ve Türkiye arasında turizm alanındaki iş birliği her zaman çok güçlü. Türkiye'den Karadağ'a doğru çok fazla turist ve turizm yatırımı gerçekleşti." diye konuştu.

Karadağ'dan da Türkiye'ye hem kültürel hem de turistik alanları görmek için çok sayıda ziyaretçi geldiğinin altını çizen Davidovic, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar elde ettiğimiz rakam ve süreçler, şu anda üzerine taşlar ördüğümüz ve temelini oluşturan unsurlar olmuştur. Zor dönemlerden geçiyoruz ve halihazırda bir araya getirdiğimiz potansiyeli devam ettirmek daha zor olacak. Kurumlar olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların, otellerin ve tur operatörlerinin daha sıkı iş birliği yapabilmeleri ve daha yakın temaslarda olabilmeleri için daha çok çalışmamız gerekiyor.

Karadağ'ın Türkiye'deki görünürlüğünü daha fazla artırmamız gerekiyor. Karadağ'dan Türkiye'ye gelindiğinde sağlanan kolaylıkları aynı zamanda Türkiye'den Karadağ'a giden ziyaretçilere de sağlayarak karşılıklı iş birliği yollarını bulmamız gerekiyor. Ulusal hava yolu şirketimiz Air Montenegro ve Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte Türkiye ve Karadağ arasındaki uçuşlar haftada 25 uçuşa ulaştı. Türkiye ve Karadağ arasındaki turizm iş birliği potansiyelini henüz yüzeyinden hafifçe kazıdık. Derinlerde çok daha fazla şeyler bizi bekliyor."

"Her iki ülkede turizm adına sağlanan hizmetleri geliştirebiliriz"

Karadağ İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadzic de salgın nedeniyle neredeyse 2 yıllık bir felç döneminin geride kaldığını ancak hemen sonrasında Ukrayna'da başlayan savaşın kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Karadzic, "(Savaş) Can ve mal kaybıyla beraber aynı zamanda çok büyük bir ekonomik yıkımı beraberinde getirmiş oldu. Bu savaş ve pandemi nedeniyle dünyada turizm sektörü ciddi bir sekteye uğradı. Türkiye gibi gelirinin büyük bir kısmını turizmden elde eden, aynı zamanda Karadağ ekonomisinin de temel taşını oluşturan turizm maalesef acılı günler geçiriyor." dedi.

Bir şekilde bu yeni döneme uyum sağlamaya çalışacaklarının altını çizen Karadzic, "Ancak ortaklaşa yapabileceğimiz çok şey var. Her iki ülkede turizm adına sağlanan hizmetleri geliştirebiliriz. Kıyaslanabilir avantajlarımızı daha çok ön plana çıkarabiliriz. Eminim Türkiye'nin Karadağ'da yapabileceği turizm yatırımlarına daha fazla yol açabiliriz." şeklinde konuştu.

Karadzic, Karadağ'ın hem nüfusu hem de yüz ölçümü bakımından gerçekten küçük bir ülke olduğunu belirterek, "Ancak bizi ziyaret etmek şansı bulunanlar nasıl doğal güzellikler barındırdığımızı görüyorlar. Denizden dağlara, göllerden nehirlere gerçekten güzel doğal güzelliklerimiz var." açıklamasında bulundu.

Air Montenegro Üst Yöneticisi (CEO) Dragana Frantov Nikolic de Tivat ve İstanbul'u haftada iki uçuşla bağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Nikolic, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Şimdi de gösterilen yoğun ilgi sayesinde bu hat üzerindeki uçuş sayısını 7'ye çıkarmanın duyurusunu yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tivat ve İstanbul arasında haftanın her günü uçmak mümkün. Türk Hava Yolları sayesinde artık İstanbul'dan Karadağ arasına günde 3-4 kere uçmak mümkün."

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Karadağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadağ'ın turizm potansiyeli ve Türkiye ile iş birliği fırsatları İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika

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