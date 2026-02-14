Karadağ Sağlık Bakanı Türkiye'de - Son Dakika
Karadağ Sağlık Bakanı Türkiye'de

14.02.2026 15:04
Karadağ Sağlık Bakanı Simun, Biruni Üniversitesi'ni ziyaret ederek sağlık işbirliğini görüş'tü.

Karadağ Sağlık Bakanı Vojislav Simun, Türkiye ziyareti kapsamında Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Karadağ Sağlık Bakanı Simun ve beraberindeki heyet, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimi ve uzman hekimlerle bir araya geldi. Görüşmede hastanenin akademik altyapısı, klinik kapasitesi ve üniversite-hastane entegrasyon modeli hakkında bilgi verildi.

Uluslararası sağlık turizmi stratejisi çerçevesinde uzman hekimlerin Karadağ'da yürüteceği eğitim programları ile akademik ve klinik bilgi aktarım süreçleri ele alındı.

Ziyarette, iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, bilgi transferinin sürdürülebilirliği ve nitelikli sağlık hizmetinin uluslararası ölçekte yaygınlaştırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
