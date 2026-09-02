Karadeniz'de balık sezonu palamut bolluğuyla başladı, ilk gün tanesi 150 TL'den tezgahlarda - Son Dakika
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Karadeniz'de balık sezonu palamut bolluğuyla başladı, ilk gün tanesi 150 TL'den tezgahlarda

Karadeniz\'de balık sezonu palamut bolluğuyla başladı, ilk gün tanesi 150 TL\'den tezgahlarda
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Türkiye genelinde dün 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize atan Karadenizli balıkçılar, sezonun ilk gününde bol miktarda palamutla kıyıya döndü. 400 gramdan başlayan palamutların tanesi 150 TL'den satışa sunulurken, balık satıcısı Batuhan Acar, bu sene halkın palamuda doyacağını söyledi. Acar, palamutlar irileştikçe fiyatların sabit kalması halinde vatandaşların bol bol palamut ve hamsi tüketebileceğini, ancak hamsi miktarının geçen seneye göre az olabileceğini belirtti.

Balık sezonunda 5 aylık bekleyişin sonunda gemilerin depoları başta palamut olmak üzere istavrit, mezgit ve barbun gibi sezon balıklarıyla doldu. Bu sene balıkçılar vatandaşın palamuda doyacağını söyledi.

Türkiye genelinde dün 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize atan Karadenizli balıkçılar, bol miktarda palamutla kıyıya döndü. 400 gramdan başlayan palamutların tanesi sezonun ilk gününde 150 TL'den satışa sunuldu. Denizde çok sayıda palamut olduğunu ve bu nedenle vatandaşların palamut yemekten bıkacağını ifade eden balık satıcısı Batuhan Acar, "Bugün sezonumuzun ikinci günü. Bu sene palamudumuz bol, hamsimiz çok güzel ve tam sardalye mevsimi. Bu sene halkımız bol, bol palamut yiyecek. Kayıklarda ve gemilerde palamut çok. Şu an palamutla birlikte sardalye çok tüketilmekte. Sardalyenin şu an en yağlı, en lezzetli dönemi olduğu için şu an müşterilerimiz onu da çok tercih ediyor" dedi.

"Palamutlar irileştikçe fiyatlar sabit kalırsa, halkımız bu sene bol bol palamut tüketir"

Acar konuşmasının devamında, "Bu sene daha ilk iki günü, daha hiç belli olmaz. Palamutlar irileştikçe fiyatlar sabit kalırsa, yani palamutlar kilo olarak 1 kilograma ulaştığında fiyatlar 150-200 bandında olursa, halkımız bu sene bol, bol palamut, hamsi tüketir. Yalnız, palamut da çok bol olursa bu sene ben hamsinin geçen senelere göre az olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de balık sezonu palamut bolluğuyla başladı, ilk gün tanesi 150 TL'den tezgahlarda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de balık sezonu palamut bolluğuyla başladı, ilk gün tanesi 150 TL'den tezgahlarda - Son Dakika
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