Boyları 22 santime kadar büyüyen ve ağları yırtması ile balıkçıların korkulu rüyası olan 'mavi yengeçler' Karadeniz'de oldukça sık görülmeye başlandı. Balıkçıların ağına takılan mavi yengeçler, hem merak uyandırdı hem de endişelendirdi.
Ege ve Akdeniz'de sıkça görülen ve devasa boyutlara ulaşan mavi yengeçler, bir süredir Karadeniz'de görülmeye başladı. Büyük kıskaçları ile ağları delen ve yakalanan balıkların denize kaçmasına neden olan mavi yengeçler, balıkçıları ekonomik açıdan zarara uğratıyor. Son dönemde ağlarda sıkça mavi yengece rastladıklarını ifade eden Samsunlu balıkçılar, canlı olarak muhafaza ettikleri mavi yengeci de tezgahta sergiliyor.
Mavi yengeçlerin balıkçıların ağlarına zarar verdiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Bu canlı yengeç, 19 Mayıs açıklarında ufak kayıkçıların attığı ağdan çıktı. Normalde mavi yengeçler Karadeniz'de pek görünmezken. 1 yıldır ağlarda görülmeye başlandı. Görünüş itibariyle dikkat çeken yengeçler her ne kadar güzel olsa da ağlarımıza zarar verip, balıkçılarımızı zarara uğratıyor. Son dönemde Karadeniz'de neden bu kadar fazla olduklarını bilemiyorum" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › Ekonomi › Karadeniz'de Mavi Yengeçlerin Artışı Balıkçıları Endişelendiriyor - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı. Aylık olarak ise sanayi üretimi değişmedi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.
EGİAD Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu tarafından düzenlenen 'Döngüsel Ekonomi ve İyi Uygulamalar' seminerinde, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanımı açısından döngüsel ekonominin önemi tartışıldı. Seminerde, sektöründe öncü firmaların iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve işbirliği teşvik edildi.
Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projeleri arasında kent sakinlerinin almak istedikleri hizmetleri uzaktan, belediyeye gelmeye gerek duymadan çözebilecekleri bir 'Akıllı Belediye Hizmet Binası' inşa edeceklerini duyurdu. Başkan Uysal, inşa edilecek olan hizmet binasının çağın ihtiyaçlarını karşılayacağını ve çevre dostu bir yapı olacağını belirtti.
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Deprem bölgelerinde çalışan depremzedeler, Toplum Yararına Programı'ndan yararlanarak geçici süreyle istihdam ediliyor. Ancak çalışma sürelerinin dolmasıyla işsiz kalma endişesi yaşıyorlar. Ankara'ya gelerek seslerini duyurmaya çalışan depremzedeler, düzenli bir iş olanağı talep ediyor.
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Kahramanmaraş'ta 50 yıldır mutfak eşyası tamiratı yapan esnaf, sıfır eşyaların fiyatları artınca tamir işlerinde yoğunluk olduğunu belirtti. Tencere, tava ve çaydanlıkların fahiş fiyatları nedeniyle vatandaşlar tamir ettirme yoluna gidiyor. Depremden sonra da tamiratlarda azalma olmadığı, aksine yoğunluğun arttığı ifade edildi.
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