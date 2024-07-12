Karadeniz'de Palamut Sezonu İçin Umut Verici İşaretler

Ekonomi

Karadeniz'de bu sene palamudun bol olacağını belirten balıkçılar, buna yönelik işaretlerin şimdiden umut verici olduğunu söylediler.

Palamudun bu sene erken görünmesinin yeni sezonda bol olacağı işaretini verdiğini belirten balıkçılar, iyi bir sezon beklediklerini ifade ettiler.

Kıyı balıkçıların az da olsa oltasına takılan çingene palamudu yeni sezon için umutları artırdı. Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından büyük tekneler sezona palamut avıyla başlayacak.

Karadeniz'de bugünlerde kıyı balıkçıların oltasına az miktarda takılan çingene palamudu balıkçıları umutlandırırken yeni sezon öncesi bu yöndeki görüntünün umut verici olduğu belirtildi.

Balıkçılardan Erkan Acuner, palamudun görünmeye başladığını belirterek, "Palamut görünmeye başladı. Bu sene bereketli sezon bekliyoruz. Arkadaşlarımız oltayla çingene palamudu avladı. Palamudun erken görünmesi bol olacak diye düşünüyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de iyi bir sezon bekliyoruz inşallah; hüsrana uğramayız" dedi.

Balıkçılarından Ömer Usta, işaretlerin bol olacağı yönünde olduğunu ifade ederek, "Palamut, istavritin arasında oltaya vurmaya başladı. Yavaş yavaş gözükmeye başlaması inşallah bu sezon hayırlı olacak yönünde. İşaretler, bol olacağı anlamında. Palamut bazı yıllar kendini göstermezdi, şimdi normal süreçte göstermeye başladı. Sıcaklar da iyi gidiyor, dolayısıyla bu sene umudumuz palamut büyük ihtimalle gözükecek. Palamut geçen sene Şile taraflarında daha çok gözüktü, bölgemizde fazla balıkçılık yapılmadı. İnşallah bu sene bölgemizde daha ağırlıklı olur diye düşünüyoruz" diye konuştu. - TRABZON