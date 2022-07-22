Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ordu'da istişare toplantısı düzenledi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince (KFMİB) Ordu'da fındık ihracatçılarına yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

KFMİB'den yapılan açıklamaya göre, istişare toplantısına, KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, yönetim kurulu üyeleri ile kentteki önemli fındık ve mamulleri ihracatçılarının büyük kısmı katıldı.

Sabır, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da resesyon olduğunu ve bu sene normal bir sezona girmediklerini belirtti.

Talep tarafında müşterilerin aldıkları ürünleri daha yavaş sattıkları için depolarında mal biriktiğini aktaran Sabır, "Finansman maliyetleri de arttığı için kontratlarını da çağırmamaya başladılar." ifadesini kullandı.

Sabır, fiyat, alım şartları ve finansman sürecindeki gelişmeler karşısında piyasaları yabancı alıcıların tutumunun belirleyeceğini kaydederek, zor bir sezon olacağını şimdiden gördüklerini ifade etti.