Karadeniz Holding\'den Akıllı Gemi Çözümleri

Ekonomi

Karadeniz Holding, "akıllı gemi" projeleriyle ABD başta olmak üzere veri merkezlerine kesintisiz enerji sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüzer elektrik santralleriyle dünya çapında enerji çözümleri sunan Karadeniz Holding, artan enerji talebine yönelik inovatif çalışmalarını sürdürüyor.

40 Powership'le 7 bin megavatlık kurulu gücü ve 16 ülkede ürettiği enerjiyle Brezilya, Yeni Kaledonya, Guyana, Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Guinea Bissau, Senegal gibi birçok ülkenin sürdürülebilir ve kesintisiz elektrik ihtiyacını karşılayan Karpowership, bu ülkelerdeki projelerini artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi amaçlıyor.

Liberya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Güney Amerika'da bazı ülkeler, şirketin Powership projelesi geliştirmek için görüştüğü ülkeler arasında yer alıyor.

2035'e kadar da 15-20 bin megavat seviyesine çıkarmayı hedefleyen şirket, yüzer altyapılarda sağlanan enerji çözümleriyle gelişmekte olan ülkelerin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.

Yüzer santral projeleriyle küresel alandaki varlığını genişletmeyi amaçlayan Karpowership, akıllı gemi tasarımlarıyla özellikle veri merkezlerine kesintisiz elektrik sağlamayı hedefleyen projeler üzerinde çalışıyor.

Karpowership, son yıllarda ABD ve Avrupa başta olmak üzere veri merkezlerinin hızla artan enerji talebiyle dikkatini bu alana yönlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, son birkaç yıldır dünyada veri merkezlerinden kaynaklanan ciddi bir elektrik talebi oluştuğunu ve bu talebin özellikle ABD ve Avrupa'da görüldüğünü belirtti.

Bu yeni nesil gemi projeleriyle, hızla artan enerji ihtiyacına yönelik sürdürülebilir ve esnek çözümler geliştirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Veri merkezlerine yüzer santrallerle elektrik sağlamak, bu yeni talebe sürdürülebilir bir çözüm sunmak için ideal bir yöntem. Son altı aydır 'smartship' dediğimiz akıllı gemi tasarımıyla ilgileniyoruz. Bu, şu an AR-GE ekibimizin çalıştığı temel konular arasında." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ABD'de 6 farklı noktada lokasyon izinleri için çalışmalara başladıklarını aktardı.