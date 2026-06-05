Karadeniz İhracatı 831 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz İhracatı 831 Milyon Dolar

05.06.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yapılan ihracat ocak-mayıs döneminde 831 milyon dolar kazandırdı.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-mayıs döneminde yapılan ihracattan 831 milyon 167 bin 880 dolar kazanç elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk beş ayında Trabzon'dan 625 milyon 282 bin, Rize'den 101 milyon 145 bin, Gümüşhane'den 65 milyon 290 bin, Artvin'den 39 milyon 451 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İskender, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 12, Rize'de yüzde 31, Gümüşhane'de yüzde 76 ve Artvin'de yüzde 26 artış yaşandığını vurguladı.

En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 437 milyon 615 bin dolarla fındığın geldiğine işaret eden İskender, bunu 135 milyon 466 bin dolarla maden ve metaller, 88 milyon 278 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 67 milyon 758 bin dolarla da yaş meyve sebzenin takip ettiğini kaydetti.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 115 ülkeye satış yapıldığını belirten İskender, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise İtalya, Almanya, Rusya, Gürcistan ve Fransa olduğunu aktardı.

İhracatın en fazla arttığı ülkenin yüzde 96 ile Almanya olduğunu ifade eden İskender, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Endonezya, El Salvador, Arjantin ve Sudan'ın da aralarında bulunduğu 13 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Karadeniz, Gümüşhane, Trabzon, İhracat, Ekonomi, Artvin, Dünya, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz İhracatı 831 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:19
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:01:05. #7.13#
SON DAKİKA: Karadeniz İhracatı 831 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.