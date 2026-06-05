Karadeniz İhracatı 831 Milyon Dolar

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-mayıs döneminde yapılan ihracattan 831 milyon 167 bin 880 dolar kazanç elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk beş ayında Trabzon'dan 625 milyon 282 bin, Rize'den 101 milyon 145 bin, Gümüşhane'den 65 milyon 290 bin, Artvin'den 39 milyon 451 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İskender, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 12, Rize'de yüzde 31, Gümüşhane'de yüzde 76 ve Artvin'de yüzde 26 artış yaşandığını vurguladı.

En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 437 milyon 615 bin dolarla fındığın geldiğine işaret eden İskender, bunu 135 milyon 466 bin dolarla maden ve metaller, 88 milyon 278 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 67 milyon 758 bin dolarla da yaş meyve sebzenin takip ettiğini kaydetti.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 115 ülkeye satış yapıldığını belirten İskender, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise İtalya, Almanya, Rusya, Gürcistan ve Fransa olduğunu aktardı.

İhracatın en fazla arttığı ülkenin yüzde 96 ile Almanya olduğunu ifade eden İskender, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Endonezya, El Salvador, Arjantin ve Sudan'ın da aralarında bulunduğu 13 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekti.