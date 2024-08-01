Karadenizli Balıkçılar Palamut Avı İçin Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karadenizli Balıkçılar Palamut Avı İçin Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Karadenizli balıkçılar, denizde bolca görülen palamutları avlamak için sezon hazırlıklarına devam ediyor. 1 Eylül'de av yasağının sona ereceği tarihi bekleyen balıkçılar, ağlarını atmak için eksikliklerini gidermek ve teknelerini bakım onarımlarını yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Palamut ve istavritin bol olduğu belirtilirken, balıkçılar bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti.

01.08.2024 13:02
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Karadenizli balıkçılar şu anda denizde bolca görülen palamutları avlamak için sezon hazırlıklarına devam ediyor. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını atacak balıkçılar, palamuttan oldukça umutlu.

Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Balıkçılar sezonun ilk balıkları için Karadeniz'e ağ atmanın heyecanını yaşamak için şimdiden eksikliklerini gidermek için kolları sıvadı. Ağ, av malzemeleri, ekipman ve tekne bakım onarımlarına hız veren balıkçılar, yeni av sezonunda şu anda bolca görülen palamut ve istavriti tutmak için sabırsızlandıklarını ifade etti. Balıkçılar, bol ve bereketli bir sezon beklediklerinin altını çizdi.

"Bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz, palamut ve istavrit bolca görülüyor"

Yaptıkları inceleme araştırmalara göre şu anda denizlerde palamut ve istavritin bol olduğunu dile getiren balıkçı Mustafa Malkoç, "Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu sene denizde istavrit ve palamut bolca görünüyor. Eksiklerimizi tamamlamaya uğraşıyoruz. Bereketli bir sezon bekliyoruz. Yavru hamsiler de görüyoruz ama bu kadar çok palamut olduğunda hamsi sezona kalmıyor. Palamudun bol olduğu senelerde hamsiler genelde palamuda yem oluyor. Palamudun şişkinliği de ondan kaynaklanıyor. Geçen yıl palamut hiç olmadı, hamsi bol oldu. Biri olmasa biri bol oluyor. Bu döngü öyle devam ediyor. Şu anda ağları tamir ve bakım yapıyoruz. Her sene yaptığımız sezon öncesi bakımların yanı sıra teknelerimizi de sezona hazırlıyoruz" dedi.

"Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Balık avlamak için sabırsızlandıklarını vurgulayan balıkçı Erkan Yılmaz ise "Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bizim için hayırlı ve güzel bir sezon geçer. Balıkçı arkadaşlarımıza kazasız belasız bir sezon diliyorum. Şu anda da işimizin başındayız. Teknelerimizi ve ekipmanlarımızı sezona hazırlamaya çalışıyoruz. Ağ, av malzemesi ve teknelerin eksiklerini giderip, sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. İşlerimizin çoğunu bitirdik ve geri kalanları için de gayret gösteriyoruz. Denizdeki gemileri kıyıya yanaştırıyoruz. Tek tek kıyıya aldığımız gemilerin tüm bakımlarını yapacağız. 1 Eylül'e bomba gibi hazır olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karadenizli Balıkçılar Palamut Avı İçin Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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