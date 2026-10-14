Karahan, fon çıkışlarının TL tercihini kayda değer biçimde zayıflatmadığını söyledi - Son Dakika
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Karahan, fon çıkışlarının TL tercihini kayda değer biçimde zayıflatmadığını söyledi

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, Bangkok'ta yaptığı sunumda fon çıkışlarının yurt içi yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelik tercihlerinde kayda değer bir zayıflamaya yol açmadığını söyledi. Karahan, sıkı para politikası altında TL'ye yönelik güçlü tercihin sürdüğünü vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, fon çıkışlarının yurt içi yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihlerinde kayda değer bir zayıflamaya yol açmadığını belirterek, "Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına yönelik tercihi genel olarak güçlü seyrini sürdürüyor." dedi.

Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlediği yıllık toplantılarda "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum yaptı.

Yükselen enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret eden Karahan, zayıf talebin arz şoklarından kaynaklanan enflasyonist baskıları hafiflettiğini ifade etti.

Fatih Karahan, fon çıkışlarının yurt içi yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihlerinde kayda değer bir zayıflamaya yol açmadığını belirterek, "Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına yönelik tercihi genel olarak güçlü seyrini sürdürüyor." dedi.

Proaktif tedbirlerin işlem kısıtlaması getirilen fonlardan kaynaklanabilecek olası etkilerin yayılma risklerini sınırlandırdığını dile getiren Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik güçlü tercihin devam ettiğini vurguladı.

Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecek. Kurul, politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak, ara hedeflerle uyumlu dezenflasyon patikasının öngördüğü sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını söyleyen Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti.

"Dezenflasyon hizmet sektöründe devam ediyor"

Karahan, arz yönlü baskılar nedeniyle dezenflasyon sürecinin yavaşladığını ifade etti.

Bu yıl enflasyon üzerindeki ana etkinin enerji fiyatları olduğunu belirten Karahan, dezenflasyonun hizmet sektöründe devam ettiğini vurguladı.

Kira enflasyonunda gevşeme görüldüğünü belirten Karahan, öncü göstergelerin kira enflasyonunda daha da yavaşlama olacağına işaret ettiğini ifade etti.

Karahan, kira ve eğitim kalemlerindeki enflasyonun gerilemesinin ulaştırma ve haberleşme kalemlerindeki fiyat artışlarıyla kısmen dengelendiğini belirtti.

Güçlü olumsuz etkenlere rağmen talep koşullarının temel mal grubunda dezenflasyon sürecini desteklediğini vurgulayan Karahan, enflasyon beklentilerinin ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektirdiğini kaydetti.

"Cari açık sınırlı seviyelerde kaldı"

Karahan, 2026 yılına ilişkin dış talep görünümünün zayıfladığını belirterek, bu zayıflığa ilişkin zorluklara karşın dış ticaret açığının ılımlı seviyelerde olduğunu bildirdi.

Turizm gelirlerinin geçen yılki seviyelere yakın seyrettiğini ifade eden Karahan, dış kaynaklı olumsuz etkilere karşın cari açığın sınırlı seviyelerde kaldığını vurgularken eşel mobil sisteminin akaryakıt fiyatlarındaki artışları sınırladığını belirtti.

Arz şokları karşısında para politikasının sıkı kalmaya devam ettiğini ifade eden Karahan, soğuyan talep koşullarının enflasyonist baskıları hafiflettiğine dikkati çekti.

Karahan, işgücü piyasasındaki sıkılığın manşet işsizlik oranının ima ettiğinden daha düşük seviyede olduğunu kaydetti.

"Yüksek frekanslı veriler, üçüncü çeyrekte yurt içi talepteki zayıflığın devam ettiğini teyit ediyor." ifadesini kullanan Karahan, makroihtiyati politikaların kredi büyümesindeki yavaşlamayı desteklediğini söyledi.

Karahan, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların rezerv tamponlarındaki oynaklığı artırdığına vurgu yaptı.

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıFatih KarahanEkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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