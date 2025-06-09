Karaman'da 5 Milyon Fide Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karaman'da 5 Milyon Fide Üretimi

09.06.2025 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayri Polat, 5 bin metrekarelik serasında 5 milyon fide üreterek çiftçiliği 12 ay sürdürüyor.

Karaman'da bir çiftçi kurduğu serada 5 milyon fide üretiyor

Çiftçi Hayri Polat: "Çiftçilik 12 ay yapılmalı"

KARAMAN - Karaman'ın Sudurağı beldesinde çiftçilik yapan memur emeklisi ziraat teknisyeni Hayri Polat, kurduğu 5 bin metre karelik serada 5 milyon adet fide üretiyor.

Yaşadığı beldeye bölgenin en büyük serasını kuran girişimci çiftçi, ürettiği fidelerin bir bölümünü kendisi ekerken, yarısından fazlasını da başta Konya merkez olmak üzere Ereğli ve Çumra ilçelerindeki üreticilere satıyor. Serada 4 milyon adet kapya biber ile 1 milyon adet değişik sebze fidesi yetiştiriliyor.

"Çiftçilik 12 ay yapılmalı"

Emekli olduktan sonra çiftçiliğe ağırlık verdiğini belirten ziraat teknisyeni Hayri Polat, yaşadığı beldeye Karaman bölgesinin en büyük serasını kurduğunu söyledi.

Polat, 5 bin metre kare alana sahip olan serada toplam 5 milyon adet fide yetiştirdiğini ifade ederek, "Bu yetiştirdiğimiz fidelerin 2 milyon 200 binini kendimiz açık tarlamıza ekiyoruz. Böylelikle de fideye parası vermemiş oluyoruz. Üretmiş olduğumuz fidelerin yarısından fazlasını da başta Konya merkez olmak üzere Ereğli ve Çumra ilçelerindeki üreticilere satıyoruz" dedi.

Polat, çiftçiliğin 12 ay boyunca yapılması gerektiğini de vurgulayarak, "Ben kendim yılda bir defa buğday ekerek kendime çiftçiyim diyemiyorum. Çünkü bu işin 365 günde sadece 1 hafta işi var. Biz dedik ki bunu 12 aya nasıl yayarız. Yaptığımız çalışmalarla ürün desenimizi arttırarak bunu 12 ayın tamamına yaydık. Şuan bizim boş günümüz yok ve yıl boyunca tarımla uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Girişimci çiftçimizi kutluyorum"

Serada incelemelerde bulunan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram da, merkeze bağlı Sudurağı beldemizde çiftçimizin 5 bin metre kara alana kurmuş olduğu seradayız. Bu yapılan yatırım bölgemiz için büyük öneme sahiptir. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen buraya yaptığı yatırımdan dolayı çiftçimize teşekkür ediyoruz. Üretmekle ilgili Karaman ovasının tek bir sorunu var o da sudur. Çiftçilerimiz susuzluğa rağmen üretmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sudurağı, Karaman, Ekonomi, Ereğli, Tarım, Yaşam, Çumra, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaman'da 5 Milyon Fide Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail’in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son mesajı İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı
Yüzü değişti, sistem tanımadı Gülşah Saraçoğlu’na havalimanında estetik şoku Yüzü değişti, sistem tanımadı! Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı
Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil’den sürpriz hamle Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den sürpriz hamle
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar
Şırnak’ta yılanın ısırdığı 1 kişi hayatını kaybetti Şırnak'ta yılanın ısırdığı 1 kişi hayatını kaybetti
Osimhen’in alternatifi Fenerbahçe’den 30 milyon euroluk teklifle geldiler Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

23:02
Trump’tan Los Angeles’taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
Trump'tan Los Angeles'taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
21:25
İsrail güçlerince alıkonulan “Madleen“ gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
12:18
Acun Ilıcalı, Süper Lig’de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
12:05
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
11:59
Nuri Şahin, İstanbul’a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
Nuri Şahin, İstanbul'a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
11:33
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
11:13
Teknede güneş banyosu Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
11:10
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı Oran da verdiler
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı! Oran da verdiler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 00:47:55. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da 5 Milyon Fide Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.