Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı yapıldı

20.07.2022 12:50
Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı yapıldı

Karaman genelinde gerçekleştirilen istihdam, istihdamı koruma, geliştirme ve işsizliği önlemeye yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Karaman genelinde gerçekleştirilen istihdam, istihdamı koruma, geliştirme ve işsizliği önlemeye yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Denetim Raporu'nun kurula sunulmasıyla başlayan toplantıda, Ocak - Haziran döneminde yapılan faaliyetler okundu.

Geçmiş toplantı kararlarının gerçekleşme durumunun değerlendirildiği toplantıda Ocak - Haziran döneminde toplamda 2 bin 168 kişinin istihdam edildiği belirtildi.

Karaman'daki mesleki eğitim çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, mesleki ve teknik liselerde okuyan öğrencilerin daha donanımlı yetiştirilmesi ve mezuniyetten sonra kendi alanlarındaki sektörlerde istihdama katılmaları gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından Karaman'daki mesleki eğitimin mevcut durumuyla ilgili kurul üyelerine bilgi verildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) toplantı salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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