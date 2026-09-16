Karaman elması için coğrafi işaret başvurusu bültende yayımlandı

2023 yılında Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı kapsamında Karaman Ticaret Borsası tarafından hazırlanan ve Karaman Merkez İlçe Elma Üreticileri Birliği'nin de iştirakçi olarak yer aldığı proje ile başlatılan Karaman elmasının coğrafi işaret tesciline yönelik süreç, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı.

Karaman elmasının yöreye özgü özelliklerinin korunması, ürünün marka değerinin artırılması ve üreticinin emeğinin daha yüksek katma değere dönüşmesine katkı sağlanması amacıyla yürütülen coğrafi işaret çalışmalarında önemli bir aşama katedildi. Karaman Ticaret Borsası tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan ve Karaman Merkez İlçe Elma Üreticileri Birliği'nin de iştirakçi olarak yer aldığı "Karaman Elmasına Coğrafi İşaret Alınması" konulu proje, Karaman elmasının coğrafi işaret sürecinin başlangıcında önemli bir adım oluşturdu. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Karaman elmasının coğrafi işaret başvurusuna yönelik olarak sektör temsilcilerinin bilgi, deneyim ve görüşleri doğrultusunda araştırma, analiz ve hazırlık çalışmaları yürütülerek, Karaman'daki elma sektörünün farklı paydaşlarının katkılarıyla geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Yine bu kapsamda Karaman elmasının üretim özellikleri, yöresel niteliği, üretim ve muhafaza süreçleri ile ürünün Karaman coğrafyasıyla olan bağlantısına ilişkin bilgiler çok yönlü olarak ele alındı. Akabinde, sahadan elde edilen bilgiler, akademik ve teknik çalışmalarla birlikte ele alınarak Karaman elmasının ayırt edici özelliklerinin ortaya konulmasına ve coğrafi işaret başvuru dosyasının hazırlanmasına büyük katkı sağladı. Gelinen noktada ise 15 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan 229 sayılı Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde Karaman elmasının coğrafi işaret başvurusu yer aldı. Böylece ürünün coğrafi işaretle korunmasına yönelik süreçte önemli bir aşamaya geçilmiş oldu. Bültende yayımlanmasının ardından mevzuatta öngörülen askı ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Karaman elmasının coğrafi işaret tescil sürecinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Karaman Elma'sının coğrafi işaret sürecini yürüten Mevlana Kalkınma Ajansı, Karaman Ticaret Borsası ve Karaman Merkez İlçe Elma Üreticileri Birliği'nden yapılan ortak açıklamada ise; Elmanın, Karaman'ın öne çıkan tarımsal üretim alanlarından biri olarak kent ekonomisine ve üretici gelirlerine önemli katkı sağladığı vurgulanarak, Karaman elmasının coğrafi işaretle tescillenmesinin, ürünün yöreyle olan bağının korunması ve bu değerin markalaşma sürecinde daha güçlü bir şekilde kullanılabilmesi, üretim kalitesinin korunması, belirlenen standartların sürdürülebilir hale getirilmesi, ürünün tanıtımının güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka kimliği kazanmasına katkı sağlanması açısından önemli bir kazanım olduğu ifade edildi.